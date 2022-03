ANDREANA I DALJE OSTAJE PRI SVOM DA JE ZEMLJA RAVNA PLOČA! Ušla u debatu sa Amidžićem, poručila da ima DOKAZE: Tamo se ne sme IĆI!

Folk pevačica Andreana Čekić nastavila je da javno propoveda svoju teoriju - da je zemlja ravna ploča.

Ova saznanja iznela je prvi put pre dve godine u emisiji "Amidži šou", a sada je ponovila svoje tvrdnje od kojih ne odstupa. Na pitanje voditelja da li joj se stav u međuvremenu promenio, Andreana je ponosno rekla:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Nije, to si me i prošli put pitao. Postoje dokazi, poslaću ti linkove. A je l' imaš dokaz da je Zemlja lopta? - upitala je pevačica, a na Amidžićevu konstataciju da postoji snimak iz svemira, Andreana je istakla:

- Nemaš. To nije snimak, to je montaža. To je "fish eye" efekat.

Čekićeva i Amidžić nastavili su debatu.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Kada je ravno, ima li kraj? Šta je na kraju, šta je gde se završava? Hajde da se dogovorimo, da jedan dan sednemo i idemo brodom dokle možemo, pa kolima dokle možemo - predložio je voditelj, na šta mu je pevačica samouvereno odgovorila:

- Može, a je l' znaš šta će da bude? Doći će drugi brod, jedan veći, i reći će da ovde ne smemo da idemo dalje. To su ljudi već i radili. Ne sme se ići tamo, uvek ima neko ko te vrati, ljudi su probali avionima i to je tako.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ.

