ISPLIVALA FOTKA STRASNOG POLJUPCA VERICE RAKOČEVIĆ I 35 GODINA MLAĐEG VELJKA: Kreatorka danas ima veliki povod za slavlje! (FOTO)

Modna kreatorka Verica Rakočević uživa u braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a on joj je sada javno čestitao rođendan.

Naime, Veljko je na svom Fejsbuk profilu objavio fotku na kojoj se on i Verica ljube i napisao:

- Draga ženo Vera, brža od metka, snažnija od lokomotive, živa i zdrava još sto godina da budeš. Srećan rođendan medo - poručio je Veljko Verici na svom Fejsbuk profilu uz zajedničku fotografiju na kojoj se strasno ljube.

Podsetimo, Verica je jednom prilikom ispričala kako je počela njihova romansa.

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predožio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je ,modna kreatorka svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

‒ Ja sam njega tretirala kao dete, mlađi je od moje mlađe ćerke. Nisam ga gledala kao muškarca ni u jednom trenutku.

