KONTROLA ME IZBACILA IZ AUTOBUSA, BRUKA! Nada Topčagić štedi na svakom koraku! Kakve POLUGE, kupujem samo BRAŠNO I PIRINAČ

Iako je u svojoj karijeri zaradila dosta novca, Nada Topčagić je oprezna kada je u pitanju trošenje. Pevačica kaže da redovno prati akcije u supermarketima, kao i da ima problem čak i sa majstorima, koji čim čuju da ih ona zovu, predlože četvorostruku cenu.

Za razliku od svog prijatelja Zlatana Ibrahimovića koji je započeo biznis sa kriptovalutama, Nada investira u osnovne životne namirnice. Nju ne zanimaju ni nekretnine, ni zlatne poluge, već uglavnom brašno, pirinač...

- Prošle su poluge. Što se tiče kriptovaluta, to na kineskom pričate? Sad je aktuelno brašno i pirinač! Kad su na akciji. Odem u prodavnicu i pitam: "kad će šta da bude na akciji". Sve znam! Ja sam samo u akcijama. Prodavac mi kaže "ti pratiš akcije?" Šta, ja sam od krvi i mesa. Kad je jedna Madona zaboravila karticu, i neki dečko je našao i odneo joj na vrata. Ona ga častila sa samo pet dolara. Ja dajem uvek. Dosta porodica izdržavam, volim da pomažem ljudima.

Može li da se uštedi kada se prate akcije?

- Pa dobiješ na nečemu drugom. Nije to tolika ušteda.

Ima li krize kod pevača?

- Kod pevača je najveća kriza, samo se mnogi kriju. Ne volim kada se slikaju sa nekim velikim bakšišima, to je trenutno. BVakšiš kad stavljaju, kad vas kite sa hiljadu evra, mora gazdi da vrati te pare. To je fora. Ja zbog toga ne mogu da zovem vodoinstalatera, jer kad čuju da ih ja zovem, onda daju četvoroduple cene.

Odakle onda pevačima vile na Dedinju?

- Nema mnogo tih pevača. Samo Ceca, Jelena Karleuša.

A ko im plaća egzotična putovanja?

- Ja to ne mogu da shvatim. To je ono, videla žaba da se konji kuju, pa i ona podigla nogicu. Ovo je napad na Dubai, na maldivska ostrva, na Sejšele. Kad ih vidim, svugde su. Ja se pitam odakle im pare da toliko idu? Šta te žene rade. To diže noge, slikaju se, avioni. Pa koferi, jedan, drugi, treći, ne vide se iza kofera. Onda kažu: "Nada ima". Zato Nadica pere sama, čisti sama, seje baštice. Ja ću otići u močvaru da se kaljužam, neću namerno gde svi idu. To su peruške, praziluci, to se samo slika, uzeće auto tuđi. Prodaju mu*a za bubrege.

Kad ste se poslednji put vozili gradskim prevozom?

- Ne znam gde kartu da uzmem. Jednom sam išla kod kume autobusom, auto mi se pokvario, naišla kontrola. Na prvoj sam sišla, bruka. Nisu mi pisali kaznu, rekli su: "siđite da niko ne vidi".

Koja je tajna vaše kose?

- Moja kosica ima svašta. Tajna moje kose je da pravim razne maske, održavam kosu. Kako je Konstrakta došla na tu ideju... Ja to stalno pričam.

Šta biste rekli Konstrakti da je sretnete?

- Da je za mene... Mogu sada svi da snimaju, da pevaju... Dok je Konstrakta, Komprosta, ne vredi ništa. Ona je pobedila sve. Sad da dođe ovde, da sedne na stolicu, mislim da bi svi pohrlili. Ona je rođena zvezda.

Kojim putem će da nastavi njena slava u narednom periodu?

- Region je za njom poludeo. Sad koliko će to trajati, kako će se ona snalaziti... Ne treba da pobedi, ona je napravila pečat. Ja bih joj dala desetku. Ovo je nešto novo. Vidim da se peva pesma i na svadbama. Nema "rke koke, dvojka, rumba samba. Ra ra ra. Gole gaćice, diži noge". Ona je sedela, prala rukice i to je to. Ne vredi, oni se nabijaju tamo, savijaju se, dižu noge. Ali, ne! Sela devojka, otpevala i to je to.

