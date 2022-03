POKAJNIK! IVAN GAVRILOVIĆ OSTAVIO MILIJANU: Vratio sam se supruzi Marini, krivo mi je zbog svega što sam uradio!

Ivan Gavrilović je ponovo onaj stari. Juri 200 na sat, a nakon što je raskinuo s Milijanom Pilatović, denser otkriva u kakvom je odnosu sa suprugom, koja mu je oprostila javnu prevaru.

Na početku nam je otkrio šta se dešava u životu i karijeri: - Radim punom parom. Bio sam u subotu u Vrbasu. Diskoteka je bila dupke puna. Veče 90-ih, totalno ludilo. Pevao sam neke svoje pesme koje retko kad pevam, pa čak i poneku novu. Recimo, "Ja hoću s tobom da đuskam", "Biti najbolji", "Ja nikad neću biti tvoj sudbina". Klinci u transu. Promenio si život. Završio si s Milijanom Pilatović. - Pa da, normalno.

foto: Printscreen/Instagram

Supruga ti je oprostila javnu prevaru, ili grešim? - Nije joj bilo lako. Ja verujem mnogo u Boga. Ona nije ni odlazila, pravo da ti kažem. Ona je bila u kući sa decom. Problemi koji su bili još su tu, ne možemo da vratimo točak unazad, ali važno je da se život nastavi, pozitivno samo, glava gore. Svašta se dešava u životu, sad lepo funkcionišemo. Još uvek je to sveže. Shvatite me. Je l' se kaješ? - Da, kajem se što sam uopšte ulazio u taj rijaliti. Ta priča me slomila. Ispostavilo se da može da bude kobno po privatni život. Ne postoje pare koje mogu da zamene slobodu. Ja sam bio uslovljen, jer sam imao kaznu od 100.000 evra, blokadu, i šta ću, morao sam da uđem. Nikada ne bih ni ulazio, ali, eto, moralo je da se desi.

foto: Kurir

Da li si bar izvukao poruku? - Taj rijaliti je nešto najgore što postoji. Ti unutra nisi ono što bi trebalo da budeš napolju. Ljudi masovno ulaze zarad para, jer je izvor prihoda. Ali ti si i u spoljnom svetu nastavio ljubav s rijaliti učesnicom. - Uh, ne bih o tome. Bilo, razišli se. Nikome ništa i sve je okej. Kako sad gledaš na tu priču? - Nemam pojma šta se sve to izdešavalo. Verujte mi, ne zezam se. Ispostavilo se da sam fenomen, ja uvek imam neke fenomene kroz život. Još od 90-ih i tih turbulentnih veza, i ta moja karijera puna je amplituda vezanih za neke ljude koji su bitni u našoj zemlji, ili za neke žene koje su bile bitne. Kako to baš meni mora da se desi?!

foto: Pr

Kako si ti doživljavao ljude koji javno varaju supruge? - Bio sam protiv toga. Znaš ti kako sam ja to osuđivao, uh, bio sam bezobrazan. Mojim drugarima koje jure te klinke spočitavao sam, svađao se s njima, eto, vidiš kako je to kad ti nekome sudiš, pa dođeš u istu situaciju, zato ne treba nikoga nikoga da osuđujem. Više mi se to nikad neće desiti, da me neko ubije, ne bih. Ali tebi se nabacuju klinke, ipak si ti poznat. - Volim žene. Podržavam svakoga. Ja sam imao mnogo, mnogo riba i onda je bilo, kao, ajde da se oženim i povukao sam ručnu. Pored žene sam se skrasio, možda se desi neki incident, ali to je sve tako normalno, naročito u našem šoubiz svetu. Šta sve ima u ovom svetu, kakve prljavštine, ja sam bliži pravednom životu nego onom drugom.

foto: Kurir televizija

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:30:19 SCENIRANJE 20.03.2022. LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ