UZETA JE VELIKA ZARADA BEZ MOJE DOZVOLE ŠTO SE SMATRA KRIVIČNIM DELOM! Oglasio se autor pesme koji TUŽI Andreanu Čekić!

Pevačica Andreana Čekić našla se u centru skandala zbog dueta sa Emirom Đulovićem i pesme "Cipele".

Autor pesme Saša Lazić tužio je pevačicu i potražuje 50.000 evra koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu, a pre skidanja bilo ih je čak 90.000.000.

- Pevačica Andreana Čekić je bila samo gost na pesmi “Cipele” koju sam komponovao, te za istu organizovao i finansirao aranžman i spot. Kompletna vlasnička struktura tog projekta pripada meni što me čini stoprocentnim vlasnikom fonograma. Ta pesma je na svim digitalnim platformama ostavrila veliku zaradu koja je uzeta bez moje dozvole što se smatra krivičnim delom - naveo je Lazić.

- Moram reći da ta pesma nije moja, to pripada publici. Mene kada pitaju ja sve kažem. Konkretno, ta pesma je bila na Grandovom kanalu dok sam ja sa njima bila pod ugovorom, posle toga je skinuta, kanal je ugašen, ja sada imam novi kanal koji sam otvorila od nule i ta pesma tu ne postoji. Smatrala sam da će kompozitor i tekstopisac te pesme Saša Lazić da je prebaci na svoj kanal. On je zahtevao da mu dam novac od pregleda što ja nisam mogla da ostvarim jer ni ja nisam imala novac od pregleda. Ko je uzeo novac videćemo, na sudu će sve da izađe na videlo. Jako mi je žao što je Saša Lazić odlučio da postane takav čovek. Ja kada me zvao rekla sam mu da zove Popovića, jer kanal nije moj. Mene je tužio inače za duševni bol, on navodno nije mogao da jede i spava kada je pesma sa 10.000.000 pregleda skinuta sa Grandovog kanala. Nikome ništa ne dugujem, ja sam veliki džek, pomagala sam šakom i kapom, žao mi je što su ljudi nerealni- rekla je pevačcia u emisiji "Ami Dži šou.

