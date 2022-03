NEKA SEDI U RADINCIMA! UPLAŠILA SE DA ĆU JOJ ZAVESTI DRAGOG: Jeremićka priznala zbog čega je na istom mestu gde su Draško i Tanja!

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je zbog čega je otišla u Bosnu i Hercegovinu, gde se i dalje nalazi.

Jovana Jeremić se odmah dotakla i pevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, piše Informer.

foto: Printscreen/Premijera

- Svi pričaju o Tanji Savić, Drašku Stanivukoviću i Jovani Jeremić. To je taj trojac koji privlači mnogo pažnje. Moja poruka je sledeća: Pošto me je Tanja Savić izazvala rekavši da ja hvalim samu sebe pošto ona ne razume da ja nikada ne hvalim samu sebe, nego moji rezultati govore o meni i ljudi, a ja samo ističem svoje rezultate kada kad kad neko zaboravi. Vodim se onom devizom: Ako sami sebe ne postavite na mesto koje vam pripada, drugi će vas postaviti na mesto koje vama ne stoji i gde ne treba da budete. U skladu sa tim samo govorim o svojim rezultatima - napravila je Jovana uvod, pa je zatim poručila:

foto: Damir Dervišagić, ATAImages

- Da se vratim na Tanju Savić. Ja bih njoj predložila da ostane da sedi tamo gde sedi, jel beše Radinci? Ne mogu da se setim kako se zove to selo, mesto i razmisli zašto sam ja došla baš na Jahorinu. Što se tiče ljubavnog smisla, Draško Stanivuković me u tom pogledu apsolutno ne interesuje. Može da se opusti jer ja volim starije. Čula sam da se unervozila da li ću da joj zavedem dragog. Neću Tanja, taman posla, ja ti Draška prepuštam. Ali ja sam došla tragom njihove priče, da saznam nove informacije o njihovoj vezi jer me je Tanja izazvala. Sada ću na njenom primeru pokazati zašto sam ja najinformisanija i najopasnija novinarka u Srbiji i shvatiće da ja nikada ne hvalim samu sebe. Moram to da joj dokažem, samo moji razultati govore o meni.

Jovana i Tanja su u sukobu jer je Jeremićeva otkrila njenu vezu sa Stanivukovićem. Zatim je pevačica napustila emisiju "Amidži šou" kada su zajedno gostovale. Kada je na jednom nastupu oplela po Jovani, sukob se zahuktao i ona joj je poručila da joj je bolje da se "uhvatila za dalekovod" umesto za nju.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Bonus video:

00:10 Seka okadila dom tokom posta: Sve oduševio potez malog Jovana