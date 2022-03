ANA KOKIĆ PRIZNALA ZAŠTO JE 3 GODINE SAMA! Posle Rađena nije uspela da nađe novog MUŠKARCA, a to sve zbog OVOG!

Pevačica Ana Kokić priznala je da ne voli kućne poslove, ali da ih i te kako obavlja na dnevnom nivou.

- Vodim računa o deci, kući, poslu, o svmu sama, ali naravno da postoje neke stvari koje ne volim. Ne volim da čistim kuću zato što me to užasno nervira. Čini me nervoznom svaki put kada to treba da radim - priznala je pevačica okupljenim novinarima na jednom gradskom događaju, a potom otkrila da je posle razvoda od Nikole Rađena i dalje solo.

- Top mi je ovako. Komplimenti muškaraca ne prijaju koliko mi prijaju komplimenti žena, zato što muškarac kada ti da kompliment postaneš želja, a žena kad ti da kompliment postaneš nešto što bi ta žena volela da bude.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram, Stefan Jokić

Podsetimo, pevačicin bivši suprug vaterpolista Nikola Rađen posle razvoda sreću je našao kad Anine koleginice Milice Ristić, sa kojom je i dalje u skladnoj emotivnoj vezi.

foto: ATA images

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

