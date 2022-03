AFERA CIPELE! ČEKIĆKA NIJE SAMA UZELA PARE OD JUTJUBA?! Umešan i bivši dečko Marko Milošević, a evo šta kaže KOMPOZITOR! SKANDAL

Andreana Čekić se ponovo našla u centru skandala nakon što je Emir Đulović, koji je sa Andreanom otpevao hit "Cipele", presnimio pesmu sa Aleksandrom Bursać.

Pevačica je u emisiji "Amidži šou" izjavila da joj je žao što je Saša Lazić, kompozitor pesme, odlučio da postane "takav čovek", presnimi pesmu sa drugom pevačicom, i tuži je zbog toga što mu nije dala novac od pregleda na Jutjubu.

Andreana je tom prilikom rekla kako ona nije uzela ni dinara, ali je za Informer odlučio da progovori izvor koji je dobro obavešten o celom slučaju. Ispostavilo se da Čekićeva ništa nije uradila sama, već da je u sve bio upleten njen tadašnji emotivni partner Marko Milošević.

foto: Printscreen/Instagram

- Njen bivši verenik je kumovao celom tom slučaju sa uzimanjem novca Emiru i Laziću. Sve je to njegovo maslo. On je organizovao podizanje novca od Jutjuba a znao je da novac treba da ide na drugu stranu. Na još nekoliko strana je zakuvao. On je posvadjao Andreanu i sa Anom Sević itd - rekao je za Informer izvor koji je želeo da ostane anoniman.

Saša Lazić je detaljnije objasnio o čemu se radi.

- Pevačica Andreana Čekić je bila samo gost na pesmi “Cipele” koju sam komponovao, te za istu organizovao i finansirao aranžman i spot. Kompletna vlasnička struktura tog projekta pripada meni što me čini stoprocentnim vlasnikom fonograma. Ta pesma je na svim digitalnim platformama ostvarila veliku zaradu koja je uzeta bez moje dozvole što se smatra krivičnim delom.

Da li je istina da ste tužili Grand?

- Sa Grandom imam fantastičnu saradnju. Saša Popović i Goran Šljivić su od početka upoznati sa celim slučajem. Nikada nisam tužio Grand. Pa sama premijera move verzije “Cipela” je bila baš kod Vesne Milanović u emisiji.

U celom slučaju, odjednom se pominje i Andreanin tadašnji verenik. Zašto je on bitan u celoj priči?

- Ja sam tog dečka video par puta u životu. Sigurno je da će biti saslušan dok traje istraga jer se u celom slučaju pominje i neka firma koja je u njegovom vlasništvu - bio je kratak Lazić.

kurir.rs/informer

Bonus video:

02:44 Kuma Andreana Čekić stigla prva na proslavu rođenja ćerke Gobelje i Kaće Grujić