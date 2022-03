ŠOK INTERVJU BARBARE BOBAK! Darko udario recke na ESTRADI, neke sa spiska su baš LAKE ŽENSKE! A onda uporedila Cecu i JK!

Barbara Bobak izazvala je veliku pažnju javnosti otkako je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem. O njihovom odnosu dosta se priča i piše, a poslednja u nizu informacija je da ga je pritegla, te da je pevač zbog nje morao da promeni skroz život.

"Darko je sam konačno rešio da povede računa o svom zdravlju. Vadio je kriv, i rezultati su mu malo bez veze zbog noćnog života, svega. Sad mora da trenira, izbaci toksine, da promeni ishranu. Ultrazvuk je ok. Ali po preporuci lekara mora da povede računa. On je zbog zdravlja promenio način života, ali je lakše da se kaže da je to zbog Barbare. Mnogo sam jaka i uticajna, šta ću.” Ko vodi glavnu reč u kući? “On kupuje slike, dekoracije, vodi računa oko sitnica, meni je bitno da imam da jedem, da gledam serije, da uživam. On je detaljista, voli da se licka, sređuje, a ja sam nezainteresovana iako bi po nekim stereotipima trebalo da je obrnuto. Onda ja tako nekad u zezanju kažem da je Darko papučar, a da sam ja muško u kući. Naravno, to je sve šala i šega. Ja ne znam da se obučem za televiziju, tu neko mora da me pripremi, obrazuje. Evo, ako neko hoće da pomogne, da me stilizuje, tu sam. Prozivate me da stalno nosim crno, ali jednom sam iskočila iz tog šablona i nije mi se svidelo. Bila sam kao tenk. Tako da, ako ovaj intervju čita neki modni stručnjak, koji nije preterano skup, neka mi se javi za saradnju, da me više ne prozivaju, stvarno ne ide.

Što pričaju da se Darko i ti bijete? Glasni smo, pa ljudi misle da se svađamo, a i mi smo problem, jer se šalimo na naš račun, a onda nas ljudi doživljavaju ozbiljno i kad se glupiramo. I, eto ga problem. Mislim da kad bismo se i non-stop cmakali u javnosti da bi ljudi opet pričali da se bijemo. Kad ti na početku zalepe etiketu, od toga ne možeš pobeći. Ali dobro, mlada sam, imam vremena da ispravljam krive Drine, ako me to bude zanimalo.

Oko čega se svađate?

Generalno, oko gluposti. Ja stalno usisavam, nešto brišem, a on pošto je sad na dvopeku zbog dijete, mrvi na sve strane. Pa još kad ugazim u to, nervni slom doživim. Ili oko serija, on voli da gleda neke dosadne, meni glupe, ja hoću svoj fazon. To su obične male čarkice, hvala Bogu nemamo problema, ne bijemo se, ne dernjamo se i ne daj Bože, ne potežemo razna oružja jedno na drugo.

Ozbiljnih svađa nema?

Ma, kakvi. Dovoljno smo zreli i odrasli da znamo kome šta fali, smeta, koga šta nervira i onda tu nema kakvih problema.

A kad se naljutite, kome treba više vremena da se odljuti?

Uh, meni. Ja sam takva. Bila ja u pravu ili ne, mora da mi se izviniš, onda prođe neko vreme pa ti oprostim. Tu sam inadžija, priznajem. Čak i ja da napravim neku problem, grešku, poželjno je da druga strana kaže izvini. Ha, ha. Baš sam se nedavno naljutila, bio mi je rođendan, a on mi nije čestitiao. Posle mi se pravdao da je kao znao, nego je hteo da vidi kako ću da reagujem. I, video je. Zaboravljanje je generalno. Zato je datume rođenja dece istetovirao na telu, da ne propusti. Šalim se.

Što ne živite u Brestaču?

Brate, daleko je. Tamo nema ničega, ali bukvalno. Jedna prodavnica u centru, i to je to. Ako hoćeš do Beograda da dođeš treba ti sat vremena, isto i do Novog Sada. Nema blizu ni nekih supermarketa, bioskopa, kafića. Sve je kao blizu, a zapravo ništa nije tu. To me ultrasmara. Ona kuća je fenomenalna za vikend, odmor, da se isključiš od svega, ali ne bih mogla da živim tamo.

Nego, da ne smeta što je svekrva pod istim krovom?

Darkovi žive u drugoj kući, tako da tu ne bi bilo problema. Darkova mama i ja smo super. Najnormalnije funkcionišemo. Ne bi živeli zajedno svakako, i kad smo tamo, fizički smo kao prve komšije, sve je razdvojeno. Svakako, da nije tako, ne bih mogla da živim sa svima u kući. Ja volim svoja četiri zida, makar to bilo 30 kvadrata. Ako mi dođe da šetam golišava u kući, da ležim, da mogu, a da me niko ne osudi. Posvađaju se muž i žena u kući nekad zbog gluposti kad su sami, a zamisli da je cela familija. To je neminovno. Ovako, svako na svoju stranu i problema nema.

Darko se na estradi najviše druži sa Andreanom, koja mu je i venčana kuma, i sa Milicom Pavlović. Jesi li ga pitala da li je imao nešto sa njima?

Ma, kakvi. Ja prva imam gomilu prijtelja, to mi nije palo na pamet. Andreana i Milica su super, tako da tu sumnja nikad nije postojala. Ja verujem u muško - ženska prijateljstva, tako da tu vrstu predrasuda nemam. Upravo sam kod Andreane u Beču, došla sam na nekoliko dana da se odmorim, da se ispričamo. Sa njom se najviše družim. Znam sve sa kim je on bio.

Ozbiljno?

Ma da, ali neću o imenima, jer neću da ga brukam. Nije nijedna za pohvalu, a ima ih koliko hoćeš. On je čovek šmeker, a i njemu je bruka, jer da nije tako, sigurno bi se već znalo koje su sve koleginice bile sa njim.

Šta misliš, kako ih je osvojio?

Darko je šarmer ozbiljan, a ako ćemo realno, neke sa tog spiska su i vrlo lake, kad tako moram da kažem. Ono, kad zasvrbi tu je pomoć prijatelja, što se kaže. Kad sam čula imena samo sam rekla - bljak. Ma, sve to da je vredelo, trajalo bi.

Je l' ima i udatih ili su sve slobodne?

Ima tu svega, ne bi verovao, i slobodnih i zauzetih, ali stvarno ne mogu da otkrijem imena. Ne ide. I zauzete i slobodne. Eto, kreni redom da ih zoveš i pitaj ih, sigurno ćeš neku da uloviš, da se pohvali.

U “Grandu” nisi prošla, a ipak si uspela u karijeri.

Ja nisam iz "Grand" jata, ne vidim sebe u toj priči, niti sebe tako doživljavam. "Grand" je najjeftiniji tip reklame, tačnije takmičenje, tako da je za početnike fenomenalna priča. Najpovoljnije je. Videćete veliki broj ljudi, a jedino ulaganje ti je samo u izgled. Sad jako malo ljudi uspe, to je postala šou emisija, nije više akcenat na takmičarima, kako je ranije bilo. Sad je emisija posvećena žiriju. Dok se ovi svađaju, siroti ljudi po 20 minuta stoje i čekaju da vide da li će proći. To mi se ne sviđa. Ja sam tamo otišla u vreme korone, nisam imala nikakve ambicije prema takmičenju. Bila jedan krug, i to je to. Ali, eto, može i bez svega toga da se uspe.

Ko ti se najviše sviđa od mentora u žiriju?

Ana Bekuta mi je super i Ceca. Njih dve su mi najjače. Ali, svakako ne vidim sebe kao deo cele te priče.

Je l' te nervira kad ti kažu njoj je lako, Darko joj je dečko?

Jao! Je l' znaš ti sa koliko njih je Darko bio, koliko je kombinacija imao? I, gde su sve te devojke sada? Znam neke koje su bile sa možda i većim facama od Darka, pa opet ništa nisu napravile u karijeri. Jeste meni odnos sa Darkom dao publicitet, ali smatram da moj rad govori za mene. Kao što svi sada misle da je recept da prepevaš nečiju pesmu i postaćeš poznat. Eto, neka smuva neka Darka, pa da vidimo šta će da uradi u karijeri, a meni mesečno da plaća za to iznajmljivanje.

Aha, tačno bi joj oči iskopala.

E, o tome ti pričam. Ja ne znam zašto mene tako doživljavaju ljudi. Nikad ne bih tako reagovala. Da vidim da se muva sa nekom, samo bih se povukla, doviđenja ili prijatno. Ne daj Bože da se ponižavam i da zovem tu neku ribu, pa šta mi je ona kriva. Samo raskinem i ćao, da vidim da to nije to. Ako neka riba može da mi preotme dečka, meni takav tip ne treba.

Sa kim se sa estrade družiš sem Andreane Čekić?

Samo s njom. Nisam ja upoznala previše ljudi, a i ne zanima me to. Imam krug ljudi sa kojima sam super, i ne znam zašto bih silila ceo taj krug. Ne moram da se družim sa estradom. Sa Andreanom sam se upoznala, kliknule smo, i sada smo super.

Je l' ima puno ljubomore na estradi?

Pazi, svako se bori za parče hleba na svoj način, ali mi nije jasno da su spremni da gaze preko mrtvih za parče slave, i na kraju ne urade ništa. Ovo je vezano za neku nedavnu priču koja se desila. Ova priča nema veze sa mnom, nego sa meni bliskom osobom. Mnogo mi je bezveze kako su ljudi spremni na sve, i onda ipak se ništa ne desi. Mislim na celu tu priču koja se desila.

Ceo Balkan je brujao zbog Daliline prevare Dejana. Kako ti gledaš na to?

E, to je dobro oprobani recept. U prvoj sezoni je muž prevario ženu i sad u svakoj narednoj sezoni svi guraju isti fazon. Ljudi su nemaštoviti, svi isto rade. Kao, prošlo je jednom, proći će uvek. Pa, neće prijatelju. Tako ti je i u mom poslu, jedan uradi kavere, sad masa ljudi presnimava pesme i svi misle da je to recept za uspeh. Kopiraju se filmovi, serije, stajlinzi. Generalno smo neinspirativna nacija.

Na estradi Karleuša važi za jednu od najoriginalnijih. Kako ti se ona čini?

Podržavam sve što ona radi, zanimljiva je, različita, Nervira me samo što 10 godina ništa nije snimila.

Ko je najveća zvezda na Balkanu?

Ceca Ražnatović! Ona je gospođetina. Najveća zvezda, ima stav, kad je vidiš frka ti je da joj priđeš, otprilike. I, to nije ništa na silu, to je tako. Ona je najveća. Ona, pa deset mesta prazno.

A ko je na jedanaestom mestu onda?

Ne znam, to je već nebitno.

Gde je u celoj priči Dragana Mirković?

Ona je divna. Jao, nju sam zaboravila, vidiš. Ona i Ceca su mi najjače. Samo Dragana nije u Beogradu, nema je puno u medijima, pa se zato nisam odmah setila. Divna je. Nije umišljena, nije iskompleksirana. Uvek je tu da podrži mlade kolege, o njoj sve najbolje mogu da kažem zaista.

Šta se dešava kod tebe na poslovnom planu?

Sledeće nedelje snimam pesmu, pa onda spoti očekujem u aprilu da će to da bude objavljeno. Pa za neki mesec još jedna. Sledeće godine verujem da će biti album. Radim punom parom, klubovi su puni, stvarno je sve super krenulo, baš smo zadovoljni.

