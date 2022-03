ŽIKA JAKŠIĆ ISPROZIVAO ESTRADU! Bez dlake na jeziku opleo: Pevači pristaju na to da glume BUDALE samo da bi izašli u novinama!

Žika Jakšić retko daje izjave i intervjue, ali kada to učini, sve ostavi bez teksta. Ovoga puta, Žika je pristao da brzinski odgovori na novinarska pitanja, iako je istakao da je bolje da predstavnici medija jure pevače.

- Bolje da jurite pevače, oni bi sve dali da vide svoju glavu u novinama. Ja svoju glavu kad vidim u novinama, ja se bre uplašim - počeo je Žika za Informer.

- Pevači pristaju na to da glume budale samo da bi izašli u novinama i da bi bili čitani, većina njih to radi. Pevačima trebaju mediji, oni bez toga ne mogu da žive, jedan je način da žive ako imaju hit, a drugi je način ako su se zakačili kao na infuziju za medije. Naravno ako su se dobro zakačili za novine, oni mogu da prave lažnu sliku o sebi kao da su popularni i važni. Jako je bitna dobra saradnja sa medijima uvek sam svim pevačima govorio da poštuju medije, to je jedna međusobna simboza međisobna, njima treba reklama, a vama treba trač - zbunio je Žika novinare i nastavio u svom ritmu:

- Najgore je što ih vi naterate na to, oni glume budalu da bi bili u medijima, rekao je Žika.

