MILE KITIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA VARA MARTU SAVIĆ! Pevač ima ljubavnice, šokirao izjavom: Kad promenim mladu devojku, osveži mi se krv!

Pevač Mile Kitić nedavno je priznao da ga prevare podmlađuju i da nije prvi put da prevari svoju suprugu Martu Savić.

Folker je priznao da vara svoju suprugu sa znatno mlađim devojkama, istakao je da nema ničeg lošeg u tim aferam, jer ga one sve podmlađuju.

- Čim promenim mladu devojku, odmah mi se krv osveži. Duhom sam mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini da se tako i osećam. Meni ne treba da redovno menjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svetske zvezde - izjavio je pevač svojevremeno za bosanski "Ekspres".

foto: Printscreen/Instagram

Kitić je tada istakao da je njegova supruga upućena u sve, ali da ga nikada ne proziva za ljubavnice:

- Nikada mi nije postavljala pitanja u vezi s tim. Pa nije luda da me to pita, a u suštini zna sve. Pametna je ona žena, sve kapira. Marta zna da je u pravom smislu ona jedina za mene, a sve ostalo je samo deo posla.

S druge strane, Mile je ubeđen ga njega Marta ne vara.

- Koliko ja znam, Marta nema ljubavnika, ali ako šara, neka to radi pametno. Meni to nije ništa strašno sve dok ja za to ne saznam - komično priča Kitić, te se izgleda šali.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 Marta i Mile Kitić prvi put zajedno u Dominikanskoj Republici