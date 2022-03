DUNJA ZARATILA SA ŠERIFOVIĆKOM, ISPALA IZ ZG I NESTALA: Danas je nećete prepoznati, nije PLAVUŠA i ovako je pričala o SKANDALU!

Pevačica Dunja Popović definitivno je privukla pažnju kada se pojavila na sceni "Zvezda Granda" kao zanosna plavuša.

Pored atraktivnog izgleda i dobrog glasa, Dunja je imala peh kada se posvađala sa Marijom Šerifović, bila diskvalifikovana i nakon toga se povukla na neko vreme.

foto: Printscreen/Youtube

Pevačici Dunji Popović su se u međuvremenu desile brojne važne stvari. Ona je završila Učiteljski fakultet, rodila sina Viktora, udala se, ali i razvela. Dunja se i dalje bavi pevanjem, a drastično je promenila svoj fizički izgled, te je sada kao brineta bukvalno neprepoznatljiva.

Podsetimo, ona je 2021. godine progovorila o skandalu zbog kog je svi pamte.

foto: Printscreen/Instagram

- Nikome nije prijatno kada ga vezuju za bilo koji skandal, ali to je život, treba to prihvatiti tako kako jeste. Meni je pomalo smešna, zato što ja kao ličnost nisam intrigantna, vrlo sam mirna. Mada, možda se ne bi reklo po meni, ali zaista ne ulazim u konflikte sa bilo kim, ali sam ispala "mala od skandala", ni kriva ni dužna - rekla je Dunja na Kurir televiziji.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam sama napustila scenu, nisu te uvrede bile samo od strane Marije, odnosno nije ona lično meni obratila, već meni i kandidatkinji koja je stajala pored mene, ali jednostavno sve je to bilo vrlo degutantno i trebalo je to prekinuti na vreme, ali nije prekinuto, ja sam se samo okrenula i izašla samoinacijativno, nisam se ja upuštala u bilo kakve rasprave sa njima, niti bih, jer prosto oni su žiri, ja kandidat i to nikada ne bih sebi dozvolila, ali generalno ona je bila samo isprovocirana od strane drugog člana žirija. Ipak, to je za mene veliko iskustvo i ja se nisam pokajala, čujem se s kandidatima, dolaze na rođendana mog deteta - rekla je Dunja tada.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

