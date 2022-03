VELJA IZ ĆELIJE UTERUJE DUGOVE, A OVAKO JE NJEGOVA DESNA RUKA PRETILA TAMARI I JELENI: S*so jedna, skupljaće te po ulici! DAJ PARE

Veljko Belivuk (36), zvani Velja Nevolja, optužen je za svirepe zločine, nezapamćene na ovim prostorima, zbog čega mu se već uveliko sudi, a iz zatvora uteruje dugove poznatim pevačima.

Vođi surovog klana, kako Kurir saznaje, pojedine pevačice, starlete, pevači, pa i sportisti duguju određene svote novca, te on preko svojih ljudi traži da mu se to vrati. Ima svoje ljude, prema rečima našeg sagovornika, kao i spisak dužnika koji je podugačak, a iznosi su od 500 do 5.000 evra.

Desna ruka Veljka Belivuka (Velje Nevolje) inače preti ženama sa javne scene o čemu svedoče i snimci koji su isplivali u javnosti.

Marko Miljković koji godinama sarađuje sa Belivukom video je snimke koje je Jelena Krunić, bivša rijaliti zvezda, postavila na svoj Instagram, a vezani su za Veljka, što mu je zasmetalo, pa joj je uputio preteći poziv.

"Da li me čuješ? Mare je. Samo da ti skrenem pažnju na nešto, klipove koje kačiš za Velju, slušaj me, k*rvo, f*kso jedna mala, nemoj da te skupljaju po ulici", pretio je Miljković, a Jelena mu odgovarala psovkama.

Jelena, koja je na svoje mreže postavila i fotografiju iz policije nije jedina koja je dobijala pretnje, već i bivša voditeljka i rijaliti učesnica Tamara Đurić.

"Moraš da povedeš verenika, da i njega j*bemo. Kada ćeš dve glave da vratiš za Velju?", pričao je on Tamari.

Podsetimo, Jelena je jednom prilikom za Kurir rekla da se ne plaši Velje Nevolje.

"Ne plašim se ni za svoju bezbednosti, niti za bezbednost svojih bližnjih, jer znam dosta stvari i dosta toga što se dešava i pet koraka unapred šta bi se desilo. Plašim se samo Boga", rekla je ona i dodala:

"Nemam problem s tim da iznosim istinu, pa makar me to koštalo i života. Poturili su bombu pod auto mom prijatelju, koga znam 15 godina. To je normalan i porodičan čovek. Slomili su mu i vilicu, tačno znam ko je to uradio. Nadam se da će odrobijati svoju kaznu."

