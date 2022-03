MARIJA KULIĆ O BEBICI I ZOLI! Nikad oštrija prema MILJANINIM IZBORIMA: Nišlijka razvezala jezik, evo čemu se nada!

Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola su glavne teme proteklih dana. Naime, njihov turbulentan odnos nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Miljana je u vezi sa Bebicom ali svakog jutra ima razgovor sa Zolom, što je dosta nejasno i kontradiktorno, Marija Kulić prokomentarisala je sve što trese Zadrugu ovih dana.

foto: Printscreen

Kako komentarišete najnovija dešavanja? Šta mislite o ovom odnosu koji je svima, priznaćete, nejasan?

- Miljana je u istom prostoru gde je i ovaj sa kojim je bila tri godine. Znači, bila je sa njim, ljubav sa njene strane je postajala, sa njegove ne, i dalje stojim iza toga. Mišljenje svih ljudi je da je on nju samo koristio, i ona je svesna toga ali je on njoj prešao u naviku. Sada se našla u istom prostoru i neke stvari ne može da shvati. Da je toliko dugo neko sposoban da bude sa nekim samo radi koristi i sada ona želi da sazna informaciju, jer joj je krivo. Vidi ona sve, sve joj je jasno, da će to da bude isto ako bi se pomirili, ponovo bi bile trzavice, trošenje novca, kocka... Negde, sa Nenadom joj je idealan život i njoj nije jasno zašto je Nenad voli istinski a Zola je nije voleo. Nju zanima samo šta je trebalo da bi je Zola zavoleo. Međutim, njoj nije jasno da će on sa svakom devojkom sa kojom bude bio nadalje da gleda samo korist.

- Nije u pitanju samo Miljana, već sve devojke jer je on naučio da živi na tuđim leđima, da ga neko vuče. Međutim, Miljana je njemu mnogo popuštala zato što je bila sažaljiva prema njemu, jer eto, nije živeo sa ocem pa ga poistovećivala sa Željkom jer i Željko nema oca. Ipak za njega treba neka jača žena koja stoji pri svojim stavovima, a ne kao Miljana. Miljana misli da je samo nju koristio i nije joj jasno zbog čega, to je njoj žao i zbog toga ona ima tako tužan pogled, to je moje mišljenje. Ja mislim da će ona da ostane sa Nenadom jer joj je on posvetio svu ljubav i svu pažnju - odgovorila je Miljanina mama.

foto: Printscreen/Pink

Zašto onda posle svega ode da priča sa Zolom? Da li bi bila sa Zolom ako on to poželi?

- Ja mislim, mada, više puta je to rekla, mislim da ovog puta ona to ne bi uradila. Iskreno se nadam da će tako biti. Ona više nije mala, treba da razmišlja za budućnost. Sutra, kada nas ne bude bilo, da ja budem sigurna da je ona u sigurnim rukama. Najbitnije nam je da se ona stabilizuje pored nekog i da bude sa njim. Nikako ne bih volela, ni želela da ona ima bilo kakvu komunikaciju sa Zolom. iskreno, meni smetaju i razgovori sa njim. Ali eto, možda se malo i šali, ali se nadam da ona neće da se pomiri sa njim i da na taj način toliko ponizi Nenada, ipak on to nije zaslužio uopšte - iznela je Miljana Kulić.

Da li vi mislite da Nenad stvarno voli Miljanu? Jer, ako je voli, kako joj tako olako sve prašta? Zadrugari misle da se on folira u mnogim stvarima, te stoga, kakvo je Vaše mišljenje?

- Kad su bili u Nišu, platili su stan ali su više bili kod nas jer Siniši nije bilo dobro tada. Tako da, i kada su bili u stanu, kad se posvađaju, ona njemu nešto zameri, kaže mu da ide on stoji pored auta sa koferom i plače i čeka, pored zgrade, dva, tri sata, da ga ona pozove da se vrati. I da glumi, i da je folirant... Ja moram da gledam kako se on ponaša prema svima nama, ja nemam ni jednu zamerku, apsolutno. Ja sam mnogo nepoverljiva, pogotovo posle njenog osnosa sa Zolom, i mnogo sam obraćala pažnju na to. Ja pričam za ono što sam do sada videla, nemam zamerku i ja moram da se držim toga i njegovog ponašanja prema svima nama. Ako se bude loše poneo, lako ćemo. Za sada ne mogu da gledam u pasulj, nego, ono što je do sada pokazao, svaka mu čast. Takvu pažnju da neka devojka ima od strane muškarca, nisam videla. Svima je krivo što je Miljana našla takvog muškarca. Mnogi ljudi pričaju sve i svašta o njemu. Dečko je veliki radnik, njemu ništa nije teško, meni je to najbitnije. A rekla sam da je Zola džabalebaroš, ne radi ništa, ni vozačku dozvolu nema - rekla je Marija Kulić.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans