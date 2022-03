ACA SOFRONIJEVIĆ IZNEO TAJNE ESTRADE: Nema zvezde sa kojom nije sarađivao, ovaj pevač mu dao ZNANJE, a s njim je bilo NAJTEŽE!

Orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića trenutno je najtraženiji na našim prostorima, a za ovaj uspeh zaslužan je kvalitet od koga se ne odstupa, kao i vredan svakodnevni rad.

Gotovo da nema velike zvezde sa kojom Sofra nije sarađivao, a od svakoga od njih naučio je po neku lekciju.

Ipak, muzičar koji je u njegovom životu ostavio neizbrisiv trag bio je Predrag Živković Tozovac sa kojim je imao posebnu povezanost.

- Tozovac je naviše pratio šta ja sviram i radim jer je i on svirao harmoniku. Stalno me je upućivao na neke detalje dok ja sviram i na moj stav na primer zašto se klatim, što ovo ovako, što ne snimim ovo... On me je najviše i zvao u slobodno vreme, ali svi su nesebično delili znanje i hvala ima na tome - ispričao je on u emisiji "Sve u svemu".

foto: Damir Dervišagić

Ipak, nije uvek lako sarađivati sa velikim umetnicima, a ovom prilikom otkrio je i sa kim je bilo najteže sarađivati.

- Najzahtevnije je bilo pratiti Šabana Šaulića koji u svakom trenutku može da nešto improvizuje ili uradi nešto drugačije od onoga kako je zapisano, tako da je tu najviše koncentracije trebalo - iskren je bio Sofronijević.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

