SUNOVRAT JADRANKE BARJAKTAROVIĆ: Nekada je bila kraljica beogradskih splavova, sada naplaćuje ULAZ 2€!

Otkako je na političkom skupu u Podgorici pevala nacionalističke stihove, Jadranki Barjaktarović karijera ide samo nizvodno. Ulaz u Srbiju joj je zabranjen, a i u regionu gotovo da uopšte više ne nastupa, pa je pevačici ostalo da peva samo u rodnoj Crnoj Gori i to pošto-poto.

Na profilima Jadranke Barjaktarović vidi se da je sada aktivnija nego ranije po pitanju objava, ali retko kada deli atmosferu s nastupa. Postoji nekoliko klubova koji su nju tagovali i najavljivali njeno gostovanja, a iz koga se može videti da je tamo pevala za veoma mali honorar.

U jednom od njih je cena ulaza za Jadrankinu tezgu bila svega dva evra. S obzirom na to da je reč o manjem klubu, to znači da je Barjaktarovićeva to veče zaradila više nego skromnu svotu novca.

Drugi klub je takođe najavio njeno gostovanje, a ulaz je koštao pet evra. Kako je takođe u pitanju manja diskoteka, i tamo je Jadranka zaradila manju svotu novca, a kada je podeli sa bendom, njoj ostane toliko da pokrije troškove puta.

Podsetimo, Jadranka se pretprošlog leta našla u centru skandala, kada je na jednom političkom skupu u Podgorici pevala stihove: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". Nakon toga su brojne srpske televizijske stanice zabranile pevačicu u svojim programima, a ubrzo potom joj je zabranjen ulazak u Srbiju, kao i u Republiku Srpsku. Kako je bila na meti celog regiona, u jeku skandala se oglasio i njen menadžer i rekao da su reakcije preterane.

- Ovo je otišlo predaleko, što je mnogo, mnogo je. Preterali su uopšte o čitavoj situaciji - rekao je on.

