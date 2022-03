PRVA SLIKA SOFIJE MILOŠEVIĆ IZ PORODILIŠTA! Fudbaler se oglasio nakon što je dobio još jednog SINA, objavom raznežio sve! (FOTO)

Manekenka Sofija Milošević i fudbaler Luka Jović dobili su drugog sina, kome su dali ime Teodor.

Ona se porodila u nedelju kasno uveče u Madridu i porođaj je prošao u najboljem redu.

Fudbaler je na svom Instagramu podelio srećne vesti i objavio prvu fotografiju supruge i bebe iz bolnice.

foto: Printscreen/Instagram

"Hvala na još jednom divnom poklonu! Volim vas", poručio je on.

Sofija je rodila drugog dečaka, a sa Lukom već ima sina Alekseja. Luki je, s druge strane ovo treći sin, dok je prvog dobio iz veze sa Anđelom Manitašević.

"Nas dvoje smo praktično zajedno od kad sam zatrudnela sa prvim sinom Aleksejem. Kad sam naporna Luka mi kaže 'ljubavi, ponovo te udaraju hormoni', a on u stvari ne zna da sam ja takva i kada nisam trudna!", pričala Sofija za Informer.

Sofija je otkrila i da je Luka savršen muškarac za nju:

"Dobar je prema meni, odlično funkcionišemo zajedno i imamo odnos pun razumevanja":

Ipak, ono što Luka ne zna je kako navija za njega dok igra utakmicu.

"Vatren sam navijač i svaku njegovu pobedu ili poraz shvatam lično, mnogo više nego on. Srećom, Luka me ne vidi i ne čuje kako navijam za njega, jer mislim da bi ga bilo sramota! Ne psujem, ali muški navijam i vičem iz sveg glasa. Kada bi me čuo, sigurno bi rekao da više ne dolazim na stadion!".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:17 Kao rasno žensko: Trudna Sofija pozirala ispred ogledala, a ona dala hit komentar