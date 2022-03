NEKAD JE UZIMALA 2.000 € ZA NOĆ, A SADA OD 200 DO 500 €! Jadranka pukla kao ZVEČKA, dok plati troškove ne ostane joj NIŠTA!

Poslednje dve godine karijera Jadranke Barjaktarović ide nizvodno i nastupa samo u Crnoj Gori gde ulaz u klubove naplaćuje između dva i pet evra. Kako naš izvor iz Podgorice kaže, pevačica po koncertu zaradi između 200 i 500 evra, što je drastično manje u odnosu na period kada je pevala u regionu, naročito u Beogradu.

Opala potražnja

Kao bomba je odjeknula informacija da Jadranka sada za tezge uzima mizerne svote novca, odnosno da ulaznica za njen nastup košta između 200 i 600 dinara. To znači da od jednog koncerta zaradi svega 200 do 500 evra.

Naš izvor iz Crne Gore kaže da, kada se za pevačev nastup naplaćuju karte, on dobija većinu procenta od prodaje, dok od prodatih pića ne dobija ništa. Ukoliko je kapacitet diskoteke u kojoj Barjaktarovićka nastupa do 200 ljudi, to automatski znači da ona dobije najviše do hiljadu evra honorara. Kada se uzme u obzir da sve to deli sa svojim bendom, naš sagovornik kaže da Jadranki ostane svega 200 do 500 evra.

To je prilično malo za nekoga ko je, poput nje, u klubovima i splavovima u Beogradu uzimala i do tri hiljade evra, a posebno ako se uzme u obzir da ima troškove puta, garderobe, šminke, kozmetičara... S obzirom na to da je pevačica navikla da živi život na visokoj nozi, njeni prijatelji kažu da joj je jako teško na finansijskom polju, posebno jer ima velike dugove.

Posledice skandala

Podsetimo, Jadranka se pretprošlog leta našla u centru skandala, kada je na jednom političkom skupu u Podgorici pevala stihove: "Ne može nam niko ništa, jaci smo od Srbije". Nakon toga su brojne srpske televizijske stanice zabranile pevačicu u svojim programima, a ubrzo potom joj je zabranjen ulazak u Srbiju, kao i u Republiku Srpsku. Kako je bila na meti celog regiona, u jeku skandala se oglasio i njen menadžer i rekao da su reakcije preterane.

- Ovo je otišlo predaleko, što je mnogo, mnogo je. Preterali su uopšte o čitavoj situaciji - rekao je on.

