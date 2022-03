ČUPALA SAM KOSU S GLAVE, MARINA ME JE UCENILA! Mira Škorić otkrila godinama SKRIVENU tajnu, prisetila se početka karijere

Pevačica Mira Škorić otvorila je dušu o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", te je otkrila zbog čega ne želi da sedne u vruću stolicu na mestu žirija, kojima nimalo nije lako da pronađu tu jednu zvezdu.

foto: Damir Dervišagić

Mira je potom otkrila da ju je kantautorka Marina Tucaković svojevremeno ucenila tokom njene karijere, jer Škorićeva nije želela da snimi pesmu "Zašto nosiš prsten moj".

- Da hoću da govorim ko zna, a ko ne zna da peva sedela bih u žiriju Zvezda Granda. Ja radim jedan mnogo zahtevniji, lepši posao, to je studijski posao, sa producentom Zoranom Beočaninom i još jednim ozbiljnim producentom otvorila sam školu pevanja. Ja sam muzički obrazovana i to moram da napomenem jer mi je muka od ovih folerskih lažnih muzičkih, srednjih, akademija u Bangladešu završenih… Ja se bavim produkcijom vokala i samom interpretacijom i tu niko ne može da mi stane na crtu. Kroz moju karijeru sve moguće nagrade za interpretaciju ja sam dobila, a moje pesme nisu pobedile jer su svi festivali namešteni - ispričala je Mira Škorić za Alo.

- Pesmu „Zašto nosiš prsten moj“ ja nisam htela. Čupala sam kosu s glave, nisam želela da snimim tu pesmu, nije mi se dopala. Marina me je tada ucenila. Rekla je: "Ako nećes tu pesmu da snimiš onda onda nećeš dobiti ni jednu". Marina je bila ozbiljno rigorozna i ja sam otpevala tu pesmu. Čudan je spoj aranžmana teksta, mene, ja sam već krenula sa to nekom kožom i to se ljudima dopalo. Tada je krenuo taj moj put promene saunda i svega. Slušala sam Braju, Zlaju, Marinu i Futu i pratili smo taj pravac koji se ljudima jako dopao, imala sam pomerene aranžmane i tekstove… Sa Dejanom Milićevićem sam imala pomerene spotove - ispričala je Mira.

foto: ATA images, Printscreen

Kurir.rs/I.B/Alo

