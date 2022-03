OVI PEVAČI LJUBOMORNO ČUVAJU ŽENE OD OČIJU JAVNOSTI! Nikad se ne pojavljuju, malo ko zna ko su, a ona je bila na IVICI SMRTI

Mnogi pevači sa naše javne scene važe za miljenike žena, ali su njihova srca osvojile su dame koje uglavnom nisu iz njihove branše. Samim tim retko se eksponiraju i malo ko zna kako zapravo one izgledaju.

I dok neki redovno sa sobom na događajima vode svoje lepše polovine, ima onih koji supruge ljubomorno čuvaju samo za sebe.

Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom je više od 20 godina u skladnom braku i imaju dve ćerke. Ona se nikada ne pokjavljuje u javnosti, a Čola je jednom prilikom ispričao kako ga je osvojila.

"Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu pa smo nastavili da se viđamo, a s vremenom smo počeli vezu. Osvojila me je svojom jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine moje brige", rekao je Zdravko Čolić svojevremeno.

Naši paparaci 2018. godine uspeli su da uhvate Aleksandru u opuštenom izdanju na Dedinju dok je bila u kupovini, bez trunke šminke i u skroz opuštenom izdanju.

Saša Matić godinama je u ljubavi sa Anđelijom, koja je prirodna lepotica i koju retko kad vidimo u javnosti jer ne voli da se ističe.

Njih dvoje su u braku od 2003. godine i imaju dvoje dece.

"Supruga i kćerke su navikle da zbog posla često nisam kod kuće i razumeju me. Kada sam kod kuće, trudim se da provedemo kvalitetno vreme i da se potpuno posvetim porodici. Često me pitaju da li sam strog ili popustljiv tata, a ja nisam ni jedno, ni drugo, jer nikada nisam tu", rekao je Matić za Kurir.

Pevač Dino Merlin retko kada u javnosti pokazuje suprugu Amelu sa kojom ima dvoje dece, ali njihova ljubavna priča je potresla mnoge. Naime, njeni roditelji su joj branili vezu sa Merlinom jer je bio siromašan momak, a ona je studirala arhitekturu i imala i ptičijeg mleka.

"Borili smo se, krili, ali niko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno venčali. Bilo je to romantično venčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam pogledavao na vrata da ne bi neko naišao i pokvario našu sreću."

Boban Rajović je na javnoj sceni već dve decenije, a njegova supruga je jedna od retkih žena pevača koja se nikada nije pojavila u javnosti. Oni su u braku skoro 30 godina, a pevač je jednom prilikom priznao da joj je bio neveran.

"Iz moje žene je mnogo teško izvući izjavu ljubavi, a za 29 godina braka mogu na dve ruke da izbrojim koliko mi je puta rekla da me voli. Ali to znači da me ne voli, nego što je takva, jednostavno je žena takvog nekog stava i onda se zaželim toga. Kada mi pošalje da me voli to me baš, baš obraduje. Hiljadu puta sam joj poslao poruku da je volim, a odgovori budu: Šta si sada skrivio ili 'Dobro, dobro', a nekada čak mi odgovori: Šta me smaraš", rekao je on svojevremeno.

Popularni pevač Aco Pejović često govori o svojom porodici i deci koju ima sa suprugom Biljanom, koja je profesor na Ekonomskom fakultetu. Međutim, u njihovim životima nije bilo sve idilično, jer je ona preživela pravu agoniju pre sedam godina, kada joj je zdravlje u jednom danu bilo narušeno.

"Biljana je bila zdrava žena, nikad nije imala problema, nije ni znala da ima te aneurizme. To je kao jedan balon koji se stvori na krvnom sudu, ona je imala to urođeno i to dve na očnim aortama. Tri dana se žalila da je glava bolela, ali ništa nešto drugačije nego inače. Taj dan samo se srušila u amfiteatru pred studentima dok je držala predavanje i odmah su je odveli u Urgentni centar. To iščekivanje tamo, dok ona leži na stolu, ću zauvek pamtiti. Te ružne scene koje čovek mora da gleda, kako iznose svakih pola sata po jedno telo u crnim kesama, samo sediš i čekaš i prolazi ti kroz glavu da doktor izađe i kaže tebi "to je to". Tad sam zvao, pošto imam puno prijatelja doktora sa kojima se družim, i odmah su mi pritekli u pomoć. Doduše jedna mlada doktorka me je uvela unutra, tad nisam znao uopšte šta su aneurizme, bila je mlada pa mi je delovala neiskusno, ali ne zameram joj. Ona je rekla, da se ona pita, ona bi je ostavila da je prati do ujutru, što bi bilo 100 odsto kobno za nju, jer je morala odmah na operaciju. Od 1.000 jedno preživi, kad pukne aneurizma, to su mi kasnije rekli. Onda je došao moj prijatelj i doktor Zoran i brzo su je prebacili na neurohirurgiju i tu je doktor Tasić prihvatio i danas sam mu zahvalan kao bratu. To se sve dešava u 12 uveče", pričao je pevač.

