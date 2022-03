MUŽ JOJ JE PEVAČ, IZGLEDA KAO AVION, IMA DVE ĆERKE! Mia otkrila TAJNU uspešnog braka: Da nije tako, imali bismo problem!

Mia Borisavljević je jedna od najangažovanijih pevačica na javnoj sceni, a tokom pandemije je započela privatan biznis sa svojim nevenčanim suprugom Bojanom Grujićem, s kojim je nedavno dobila i drugu ćerku.

Osim što je uspešna na poslovnom polju, Mia odavno nosi titulu i jedne od najzgodnijih pevačica zahvaljujući predanim i redovnim treninzima, a često se njena publika zapita kako joj sve polazi za rukom.

foto: Printscreen

"Dobra organizacija u životu je pola uspeha, ja sam, recimo, odrasla sa bakom koja je bukvalno bila vojnik. Nisam mogla da zamislim da ne ustanem ujutru da ne namestim krevet, ne uradim domaći i ne izvedem pse. Imala sam disciplinu po satnici od ujutru do uveče i to je nešto što je meni pomoglo da uvek imam organizaciju i u glavi i u praksi. Samo sa takvim stavom može kroz život da se postigne mnogo toga", je Mia za "Grand Online" i dodala da sve to ima zahvaljujući i porodici, ali i svojoj jačoj polovini.

"Bojan i ja nastupamo zajedno, on mi piše pesme, ali smo zajedno i u drugom biznisu koji smo pokrenuli. Da nije tako, verovatno se ne bismo ni viđali ni sretali i onda bi tu bio problem", priznala je pevačica koja ljubav prema sportu oseća od malih nogu.

"Stvarno nikada ne bih volela da dođem u situaciju da moram da biram između muzike i sporta. Mislim da će se same stvari iskristalisati vremenom, za šta imam vremena, a za šta nemam, šta će da me čini nervoznom. Jednostavno ću osetiti šta me čini srećnom, a šta manje, mada bih ja volela do kraja života da mogu da se bavim i muzikom i sportom, ali ovim tempom ako se nastavi nešto će morati da trpi", zaključila je Mia Borisavljević.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:51 Mia Borisavljević na proslavi rođenja ćerke Kaće Grujić i Marka Gobeljić