NAJPOZNATIJE ĆERKE PEVAČA SRPSKE ESTRADE! BOMBE KOJE JAVNOST OBOŽAVA: Jedna ima 18 i izgleda kao AVION, drugu proslavio RIJALITI

Ćerke naših pevača mame i plene svojim izgledom, pratioce na društvenim mrežama ostavljaju bez teksta.

Muzički talenat pevača Nenada Kneževića Kneza imao je ko da nasledi. Njegova starija ćerka Ksenija članica je grupe Hurricane i svojim atraktivnim izgledom, a ništa manje mužičkim umećem izaziva veliku pažnju u javnosti.

Ćerka Milana Topalovića Topalka, Helena Topalović nedavno je izgovorila sudnobnosno "da", svom partneru D. Aleksiću, sa kojim svakodnevno uživa, ako je sudeći po društvenim mrežama.

Iako se udala, ona nalazi vremena i za izlaske, ali i za fotografisanje u svom omiljenom stilu, a stalno objavljuje provokativne fotografije na mrežama, a njeno bujno poprsje je uvek u prvom planu.

Ćerka Zdravka Čolića Una Čolić često se na mrežama hvali putovanjima na luks destinacije, ali i pokazuje vitku liniju.

Čola je nedavno priznao priznaje da mu ne smeta što mu je ćerka na kratko „ukrala” slavu, te otkriva da i ona čak ima svoje obožavaoce, ali da obe naslednice obožavaju njegove pesme.

– Una je sada popularnija od mene. Ima svoje obožavaoce… Šala na stranu, sve je to dobro, neka je. Ali mene je druga ćerka Lara zapravo oduševila kako zna moje pesme. Obe su bile u publici i divno je što znaju moje pesme. Uživale su i to baš. Video sam ih sa bine. Svaku pesmu su pevale sa mnom i to me čini radosnim.

Ćerka pevača Mileta Kitića i Marte Savić, Elena nedavno je uslikana u zagrljaju rijaliti učesnika Frana Pujasa, koji se ponovo vratio u Zadrugu.

Elena je poznata kao neko ko posećuje egzotične destinacije, a često na Instagramu objavila "vruće" fotke.

Mile Kitić nedavno je rekao da je u karijeru svoje ćerke Elene ulaže čak 150.000 evra, pa ako treba i više, jer nema druge investicije osim svoje mezimice, a potom je najavio i njihov duet.

Ćerka Harisa Džinovića, Đina, proslavila je nedavno 18. rođendan u jednom luksuznom restoranu, a proslavi punoletstva su prisustvovali njeni najbliži prijatelji i porodica.

Đina je za ovu priliku izabrala kratku crnu haljinu i srebrne cipele na štiklu, a na rukama je kao modni dodatak imala crne rukavice, a mnogi komentarišu da brutalno izgleda za svoje godine.

Luna Đogani, nedavno je dobila je ćerku Miu sa suprugom Markom Miljkovićem, te svakodnevno uživa u roditeljstvu, a njen otac Gagi Đogani ne krije koliko je ponosan na svoju ćerku.

Luna je nakon porođaja dpvela liniju do savršenstva, kao da se nikada nije ni porađala.

