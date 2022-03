ŽELJKO ŠAŠIĆ IZNEO TAJNE SVOG ŽIVOTA: Ćerka me ne doživljava kao roditelja, kad pevam OVO mi je grozno, TURBO-FOLK sam izmislio JA

Folk pevač Željko Šašić (52) ima karijeru dugu 28 godina. Vreme njegovog bivstvovanja na šou-biznis sceni obeležili su hitovi, menjanje izdavačkih kuća, promene imidža, ali i skandali koji su se uvek ticali njegovog ljubavnog života.

Naime, gostujući u emisiji Milizam Šašić je naglasio da skandale koji ga prate nije on izmišljao već su mu ih nametale žene s kojima je bio. Osim toga, Željko se osvrnuo na odnos sa svojom ćerkom Sofijom koju je dobio u prvom braku.

- Moja ćerka je dete koje je odrastalo u sredini gde je bilo neminovno da bude na medijskom piku. Da se nisam razveo, ona ne bi bila u toj situaciji - počinje pevač, i dodaje:

- Nisam znao kako da se borim protiv toga. Ona se danas bavi poslom koji je vezan za medije i ako može to da kontroliše, neka joj je srećan put. Kada joj se desi neki skandal, mene ne pita za savete, verovatno pita neke druge. Tešim sebe da svako plaća neku cenu svojih odluka. Naš odnos je danas jako čudan i to mi smeta jer se ne razumemo. Mislim da me ćerka nije doživela kao roditelja i kao nekoga ko brine. Bio sam i ja u tim godinama, ali neću dozvoliti sebi da ne budem tata jer šta ću onda biti?!

foto: Zorana Jevtić

Folk pevač je prokomentarisao i optužbe bivše devojke da je navodno bio nasilan i da se s njim osećala kao robinja.

- Ne bih rekao da su mi žene došle glave. Nikada ih nisam uzimao u usta i pričao o njima. Šta je bilo - bilo je... Žao mi je što se raspadaju veze, ne samo moje već i tuđe, ali to se dešava i to je život - kaže Šašić, i dodaje:

- Uglavnom sam fer igrač i od mene svi mogu samo da uče. Zasmejava me to da sam nasilnik. To su sve izmišljotine i gluposti. Kada me neko ozbiljan pita da li je to tačno, ja kažem da gledam šta sve klinci rade, igrice sa robovima i gospodarima pa kradem te fore - kaže je Željko.

Folk pevač je prokomentarisao i aktuelne trendove pa konstatovao da se teško navikava na telefone, društvene mreže i način na koji se provode mlade generacije.

foto: Damir Dervišagić

- U dobroj sam formi, ali nikako da se naviknem na ovo vreme. Potpuno sam operisan od telefona, društvenih mreža... Instagram mi vodi druga osoba. Kada pevam, grozno mi je što odmah uključe telefone, snimaju i šalju tamo negde, ne znam ni kako to izgleda ni kako zvuči. Ne podilazim mlađim generacijama iako me slušaju, ali ja neću snimati ono što danas klinci slušaju - ističe on.

Željko se prisetio svojih muzičkih početaka pa konstatovao da je on izvođač koji je izmislio turbo-folk kao žanr.

- Na početku sam obradio neke pesme koje sam želeo da zvuče drugačije. Posle su mnogi krenuli tim putem i okrnjili su tu moju ideju. Izmislio sam turbo-folk i tako se šalim na svoj račun. Sedeo sam jedne večeri sa Dadom Topićem, ja znam ko je on, ali vidim da on ne zna ko sam ja. Pitam ga u jednom trenutku: "Znate li vi ko sam ja?", on kaže da je čuo, ali da nije siguran. Rekao sam mu da sam ja onaj koji je izmislio turbo-folk. On se čovek odjednom ućutao - kroz smeh je ispričao pevač.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Bonus video:

01:48 IMAO SAM PROBLEM SA MAFIJAŠIMA ZBOG PEVAČICE! Šašić otvoreno o odnosu sa ŽESTOKIM MOMCIMA, SPOMENUO I ZEMUNSKI KLAN