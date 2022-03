BEKUTA GODINU DANA NEĆE PEVATI U BEOGRADU ZBOG MRKINE SMRTI! ANA: Svake noći sanjam tvoje oči sve se nadam da ćes opet doći!

Ana Bekuta tiho i na svoj način pati zbog smrti partnera Milutina Mrkonjića, koji je u novembru prošle godine preminuo u 79. godini.

Mesec dana nakon smrti političara pevačica je održala prvi nastup za doček Nove godine, ali uprkos velikom broju ponuda za poslovni angažman, donela je važnu odluku, a to je da u Beogradu neće održavati tezge dok se nekadašnjem funkcioneru SPS ne navrši godinu dana od smrti.

foto: ATA Images

Kako Kurir saznaje, na ovaj korak Bekuta se odlučila jer je u restorane i klubove u kojima je radila uglavnom išla s Mrkom. To je za naš list potvrdila njena bliska prijateljica.

- Ana je najangažovanija naša pevačica, ali je mnoge tezge otkazala nakon Mrkine smrti. Pored toga, rešila je da ne peva u prestoničkim klubovima i restoranima do godinu dana jer joj to teško pada. Političar je s njom išao na svaki nastup, bukvalno se nisu razdvajali. Svaki lokal u njoj budi uspomene i to joj teško pada. Gde god da se okrene, Anu sve podseća na Mrku. Zato je i rešila da sebi ne otežava, već da sačeka godišnjicu i onda će pevati i u prestonici. Mislim da bi joj Mrka zamerio na ovoj odluci, ali je razumem - priča naš izvor blizak muzičkoj zvezdi. Prema njenim rečima, estradna diva vratila se poslovnim obavezama, ali u tišini i te kako pati za Mrkonjićem.

foto: Dragana Udovičić

- Sve je na njega seća. Redovno ide na groblje, sama jer joj tako najviše prija. Profesionalno odradi i "Zvezde Granda" i sve obaveze koje ima, ali joj Mrka mnogo nedostaje. Prijateljima priča kako joj je kuća prazna otkako je otišao na večni počinak, ali rado održava kontakte sa svim prijateljima s kojima su se družili i noći provodili u smehu i zabavi - završava ona. Otkako nas je funkcioner napustio, Bekuta se nije oglašavala, niti javno pričala o gubitku. Ono što je poznato jeste da svaki svoj nastup uglavnom počinje čuvenim hitom iz filma "Toma". - Ja nemam više razloga da volim, ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim - zapeva uvek Bekuta. Jednom prilikom je nakon nastupa poručila publici: - Prebolećemo sigurno sve svoje strahove i rane.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

01:30:19 SCENIRANJE 20.03.2022. LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ