ŽENE SA ESTRADE PRETRPELE BRUTALNO NASILJE OD PARTNERA: Pevačica pretučena 4 meseca nakon porođaja, a ONA u rijalitiju iznela sve!

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da je vaterpolista Nikola Rađen pretukao devojku Milicu Ristić, ali ona nije jedina sa estrade koja je pretrpela nasilje od partnera.

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana prijavila bivšeg dečka da ju je pretukao.

Naime, Tijana je tada navela da je M.K. koji je, inače, bubnjar u njenom bendu nasrnuo na nju u alkoholisanom stanju i da ju je nekoliko puta udarao.

foto: Printscreen/Grand

Srpsku rokerku Slađanu Milošević (64) pretukao je u stanu 19 godina mlađi partner I.S. (45),zbog čega joj je ukazana pomoć, a on je uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako je tada potvrđeno za Kurir, pevačica je prijavila da je posle rasprave I. S. sa kojim je tada živela, nasrnuo na nju.

foto: Kurir televizija

Pevačicu Natašu Bekvalac pretukao je suprug Luka Lazukić četiri meseca od porođaja, a sve je završeno razvodom, dok je Luka osuđen na osam meseci zatvora i tri godine uslovne, dobio je i zabranu prilaska.

foto: Printscreen/Premijera

Glumica Mina Lazarević pretučena je u svom stanu, policija je tada došla tek kad je njen tadašnji suprug, baletan Goran Stanić, zapucao automatskom puškom sa terase. U istom stanu, Mina i on su živeli sa dvoje dece, a policija je kod Stanića pronašla još jedno oružje i kapisle za detonator.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica Dunja Ilić brutalno je prebijena u Prištini! Kada se to dogodilo, pevačica nije izlazila iz stana i strahovala je za svoj život.

- Situacija je neprijatna i neizdrživa. Molim vas, razumite me. Ne smem ništa da pričam dok ne dođem u Beograd, rizično je, uplašena sam, strahujem za svoju bezbednost, ubiće me.PesničenjeKako saznajemo, Ilićeva se nakon brutalnog prebijanja javila roditeljima i bliskim prijateljima. Njen drug, koji ne želi da mu se pominje ime, kaže da čini sve da Dunju bezbedno dovede u Beograd. On nam prepričava kako se napad dogodio.- Do svađe je došlo u sredu uveče. Njen prijatelj koji je došao kod nje u stan sa sobom je poveo druga koga Dunja ne poznaje. Ni ona sama ne zna kako su se dotakli Kosova i Srbije. Ona je, kako mi je rekla, pokušavala da izbegne da govori o tome, ali taj dečko je insistirao. Nakon što je rekla da je Kosovo Srbija, on je skočio, oborio je na pod i počeo krvnički da je tuče. Udarao ju je pesnicama gde god je stigao - rekao je njen drug tada.

foto: Printscreen/Instagram

Fitnes instruktorku Anu Mariju Žujović pretukao je voditelj Vlada Stanojević. Cela priča dobila je epilog na sudu, a navodno Vladimir će morati fitnes instruktorki da plati 880.000 dina za fizički i duševni bol.

foto: Marina Lopičić

Maja Marijana je na Veliki petak 2013. godine dobila batine od muža Mladena Šmakića prilikom povratka sa slavlja. Incident se dogodio u kolima, nakon čega je ona uspela da pobegne. Otišla je u Urgentni centar, gde su lekari utvrdili da ima lakši potres mozga.

foto: Ana Paunković

Miu Borisavljević je pretukao bivši dečko Nikola Minić nakon nastupa u jednom beogradskom klubu. Posle kraće prepirke s njim, Nikola je Miji udario nekoliko šamara, a ona je, umesto kući, otišla u policiju i prijavila ga.

foto: Printscreen

Anabela Atijas je u Zadruzi priznala da ju je Gagi Đogani godinama maltretirao. Kako je tada izjavila, nju je bilo sramota ali je rešila da ne trpi, te se razišla od densera.

foto: Printscreen/Instagram

Sanela Vujnović tvrdi da joj je Miloš Stojković Stojke iz Resnika iz ljubomore naneo teže telesne povrede, te da je tokom veze više puta dobijala batine

Pevačica i bivša učesnica Farme Sanela Vujnović doživela je fizičko nasilje od bivšeg dečka i muzičara Miloša Stojkovića Stojketa iz Resnika, kada ju je brutalno prebio i naneo joj teške telesne povrede.

foto: Privatna Arhiva

Toma Panić navodno je pretukao svoju devojku Nadeždu Biljić posle noćnog provoda, a odmah potom, kako je napisao Nadeždin prijatelj, legao da spava.

Naime, Nadežda je tada na Istagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je lice u modricama i podlivima. Ona je Tomu označila kao nasilnika i optužila ga da ju je prebio.

foto: Printscreen/Instagram

