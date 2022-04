SIN MU SE USELIO U KUĆU NA BEŽANIJI, ON NAPISAO TESTAMENT?! Šok odluka Žike Jakšića, evo zbog čega se sada odlučio na ovaj POTEZ

Žika Jakšić navodno je odlučio da napiše testament kako bi obezbedio oba sina i bio siguran da će sve što je u životu stvorio otići u prave ruke.

foto: Nemanja Nikolić

Nakon razvoda od druge žene Dajane Paunović on živi sam, ali odnedavno mu društvo prave stariji sin i snajka koji su se doselili u njegovu kuću na Bežanijskoj kosi.

“Žikin stariji sin Andrija se nedavno oženio, a potom i doselio u tatinu kuću na Bežaniji. Istina je da mu je Žika obezbedio stan, ali on za tu nekretninu ima druge planove. Žikina kuća je prostrana, ima dovoljno mesta za sve, a on maltene nikad i nije tu. I, njemu je lakše da bude sa svojom decom nego sam, pošto da se ženi neće. Odlučio je i da napiše testament, kako se sutra njegova deca ne daj bože ne bi svađala i sve je podelio na ravne časti. On je jako emotivan čovek, ume da plače bez nekog posebnog razloga, sve ga rastuži. Kada mu je Andrija saopštio da će se doseliti kod njega, danima je plakao od sreće”, kaže izvor blizak Žiki za Svet, prenose mediji.

foto: Printskrin/Instagram

Zbog dugova u koje je upao morao je da proda nekretninu svoje prve žene, što mu je teško palo.

"Taj stan u Aleksandrovcu nam je poklonila njena majka. Tada sam se zarekao: "Ako ikada zaradim pare, kupiću stan za svog prvenca."I, hvala Bogu, 2009. godine je tako i bilo. Andriji sam uzeo stan u Beogradu, a ja sam u to vreme i dalje živeo kao podstanar. Onda sam obećao sebi da ću zbrinuti i mlađeg sina Dušana, i to sam uspeo dok sam bio podstanar", rekao je Žika svojevremeno.

Žika je posle dva neuspela braka rešio da više ne staje pred matičara:

"Ne drži me mesto, rado znao sam i volim da sam odlučujem o životu. U braku se posle nekog vremena ne osećam slobodno, već skučeno, i verovatno zbog toga dolazi do nesuglasica. Mogu od svakoga da pobegnem, veoma sam brz, ali od sebe ne mogu. Zato mi ne pada na pamet da se opet ženim. Ostvario sam se i kao muži kao otac, i to dvaput. Svaki naredni brak bi za mene bio svesno ulaženje u rizik. Ovako mi je super. Imam dvoje dece, prijatelje, posao koji volim i fenomenalno okruženje", rekao je Jakišić.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M./Svet

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan