IMALA SAM NEUSPELE TRUDNOĆE I SPONTANE POBAČAJE Marija Mikić iskreno o borbi za potomstvo ĆUTALA O SVEMU IZ JEDNOG RAZLOGA

Večerašnja gošća Realne priče bila je popularna pevačica Marija Mikić, koja je nedavno na specifičan način obelodanila da je u drugom stanju. Svoju priču o borbi za potomstvo ispričala u novoj epizodi Realne priče.

U emotivnoj ispovesti autorki i voditeljki emisije Isidori Lukić, Marija Mikić je govorila o svojim spontanim pobačajima i borbama koje su usledile nakon toga. Danas je, kako kaže, srećna trudnica i na leto će na svet doneti ćerku Đurđu.

- Jako sam osetljiva. Samo plačem, uvek. Ovo stanje je takva potreba za centrom pažnje od partnera i porodice. Ako sam zamislila nešto, onda mora tako. Super sam generalno, ali sam baš emotivna - ispričala je pevačica Marija Mikić u Realnoj priči.

Marija je ispričala da je trudnoća promenila sve na bolje.

- Borili smo se za to. Iskreno sam počela da uživam u trudnoći pre nekih dvadesetak dana, jer sam prošla sito i rešeto. Nisam želela da omalovažim medije, jer sam uvek imala odličnu saradnju sa svima. Nisam to obelodanila medijima, jer sam imala i neuspele trudnoće i spontane pobačaje i svašta se nešto tu delio. Svašta se dešavalo - ispričala je Marija.

Pevačica Marija Mikić ispričala je kroz kakve teške periode je pošla zbog neuspelih trudnoća i spontanih pobačaja.

- To je takav jedan rolerkoster, gde si ti najsrećniji na svetu. A onda padneš. Strašno pomešene emocije, a psihički je jako teško da se vratiš. Ne želim da me iko sažaljeva, ali popeti se na binu posle toga. Pevaš i zabavljaš, a kad dođeš kući plačeš. Imala sam neko zatišje na Instagramu. Publika mi je stvarno bila velika podrška. Jovan je bio glavni. Uvek je bio tu da me podigne. Ali, treba da se spremiš za nešto novo, a bojiš se - ispričala je Marija Mikić u Realnoj priči.

