KAJIN BIVŠI MUŽ OGORČEN! Makro Banjac UHAPŠENI MAKRO mi je na kvarno krstio dete, ona je za sve kriva KUKAVICE

Bivši muž Katarine Ostojić Nikola Dragojlović tvrdi da je pevačica sa uhapšenim makroom Duškom Banjcem njemu iza leđa krstila dete i da im to nikad neće oprostiti. On nije iznenađen što je kum njegove supruge uhapšen i smatra da će klupko tek da se odmota.

- Taj makro je na kvarno krstio dete iza leđa meni i mojoj porodici. Znao je da ja to nikad ne bih dozvolio. Za to krivim i nju. To je ozbiljan zločin. Dozvolila je da se otac njenog deteta, pravoslavac i neko ko je odrastao u zdravoj porodici oseća odvratno jer je jedan makro dete uveo u hrišćanstvo. Oboje su to uradili sramno i kukavički - tvrdi on.

foto: Printscreen/Instagram

Nikola krivi pevačicu za to što je njegov ugled narušen: - Moja bivša žena je godinama unazad blatila moje ime iznoseći u javnost laži. Sve moje greške u životu sam snosio i plaćao. Neke mogu da opravdam, a neke ne. Sa njom imam dete i često se osećam sramno jer je mnogo toga uradila nekorektno i kukavički. Verovatno da je zaboravljeno da je ona pored ove priče njenog kuma oko posredovanja u prostituciji napravila i velike greške u mom životu - poručuje on.

foto: Printscreen/Instagram

Dragojlović kaže da će se uskoro čuti i ko je njegova bivša žena: - Stvari sad izlaze na videlo. Imam potrebu da kažem da se ograđujem od bivše žene koja je veliki manipulator i neću da imam ništa sa stvarima koje sada izlaze u javnosti, a ove male "kurvinske" stvari samo su mali detalji u kompletnoj riznici dešavanja. Ja sam čovek svestan svoje pozicije, preživeo sam teških stvari, ali isto tako znam da posle kiše dolazi sunce, trenutno živim na relaciji Beograd-Zlatibor i planiram da pokrenem neka poslovanja u našoj zelji, a ona neka vodi računa šta radi i kako se blamira u životu druženjem sa makroima - zaključuje on.

foto: Privatna arhiva

Lj.Stanišić

Bonus video:

01:36:43 SCENIRANJE 27.03.2022. ACA LUKAS