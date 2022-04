SANJA STANKOVIĆ SE NAŠLA U CENTRU SKANDALA ZBOG PROSTITUCIJE: Starleta progovorila o partneru, a PEVAČICA ogolila dušu o SAMOĆI!

Foto: Printscreen/Magazin In

Sanja Marinković je ugostila dame sa javne scene među kojima je i bivša zadrugarka Sanja Stanković koja se našla u centru skandala zbog elitne prostitucije i pevačica Marina Visković.

Voditeljka je na samom početku emisije gošćama podelila narukvice raznih boja i značenje, a one su ih odabrale na osnovu svog emotivnog stanja.

- Koju si ti narukvicu izabrala - pitala je Sanja Marinković u emisiji "Magazin In".

- Belu, ja sam zauzeta, ali mogla sam i komplikovano - rekla je Sanja Stanković.

- Pa, onda si možda i udata - dobacila je voditeljka.

- Pa, to bi on hteo ali to ćemo videti, o tom potom - smejala se Sanja.

Pevačica Marina Visković je tom prilikom otkrila da nema dečka ali i da se ne žali da svoje trenutko emotivno stanje jer, kako kaže, tako joj je najlepše.

- Definitivno žena treba da radi na sebi i bude sama sa sobom, meni je fantastično, odlično mi je. Mnogo mi je lepo kada sam sama sa sobom. Kada te neko startuje, nećemo odmah da krenemo u vezu, vidiš se sa dečkom par puta, možda ti se ne svidi, možda shvatiš da je fantastičan iako ti se nije svideo - iznela je svoj stav pevačica.

