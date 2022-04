MUŠKARCI IZ SENKE! OVO SU MUŽEVI PEVAČICA KOJE NIKAD NE VIĐAMO! Ona je zbog partnera udarila autom u ZID, a njega zvali ŠVALEROM

Mnoge dame sa javne scene imaju brojne udvarače, i san su mnogih muškaraca, ali njihova srca davno su osvojili muškarci iz senke, koji se gotovo nikada ne eksponiraju u javnosti.

Iako imaju skladne brakove, neki parovi nemaju potrebu da dokazuju svoju ljubav na društvenim mrežama i pojavljuju se zajedno na događajima, pa tako malo ko zna kako izgledaju muževi nekih naših pevačica.

Pevačica Dragana Jana Todorović više od dve decenije je u braku sa suprugom Ivanom sa kojim ima ćerku. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijh parova na estradi, a par se upoznao kada je Ivan imao 21 godinu. Iako svakodnevno uživaju u ljubavi, Janin suprug strogo čuva svoju privatnost.

- Kada sam te prvi put video nisi mi se svidela, ali kad si krenula da pevaš ja sam se zaljubio. Dugo sam razmišljala i na kraju otpevala Cecinu pesmu. On je tada imao 21 godinu - ispričala je Jana jendom prilikom i dodala:

- Ja nisam bila za album, htela sam da budem s njim, da imamo decu, a on je rekao: "Ne. Ti ćeš da snimiš album". Možda njegovi nisu bili za na početku. Plakala sam kad me zaprosio, moji su videli da je to to, jedva su čekali da mene prebrinu, da se ne vraćam, sve su polomili po kući, bilo je veselje i slavlje. Svadba je bila mnogo kasnije, taj papir ništa ne znači, toliko smo godina tu gde jesmo.

Folk pevačica Tina Ivanović više od dve decenije je u ljubavi sa Zvezdanom Anđićem.

Iako se pre nekoliko godina spekulisalo da Tina sumnja da je on vara, oni su u više navrata pokazali da je u njihovom odnosu sve u najboljem redu.

Ne pojavljuju se često zajedno u javnosti, a par na društvenim mrežama povremeno objavljuje zajedničke fotografije.

- Ja sam Zvezdana zaključala, on ne sme da mrdne. U svakoj godini se desi da negde zapne, ali mi guramo već 25 godina zajedno. Ja slavim život, ljubav ne treba slaviti samo jedan dan, već ceo život, ako je jedan dan to nije ljubav - kazala je nedavno Ivanovićeva.

- Na početku veze kada je bio nemiran i držao diskoteke, razne devojčice su se muvale oko njega, ali ja sam to sve sasekla, sada je kao bubica. Zvezdan voli da se šali na svoj račun, ja ga ne shvatam ozbiljno, imamo stabilnu vezu. Mediji su pisali svašta, on voli da se zeza sa njima pa često izmisli nešto - dodala je pevačica za "Kurir".

Maja Berović u februaru ove godine podarila je sina suprugu Alenu Dragosavu, sa kojim je više od 10 godina u emotivnom odnosu. Njih dvoje se retko eksponiraju zajedno, a pevačica je jednom prilikom pokazala kako on izgleda.

Takođe, ona je otkrila kako su se upoznali i čime ju je sadašnji suprug osvojio.

„Dolazio je na svaki moj nastup u Bosni i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe“, ispričala je jednom prilikom Maja koja je rođena 1987. godine u Ilijašu nadomak Sarajeva, a odrasla je u selu Malešići, kao i u Bratuncu.

Ona je već više od 10 godina u braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom, kog nije pokazivala u javnosti.

- Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom - rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Novakovićeva nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jednom zaletela u betonski zid kako je ne bi ostavio.

- Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene - ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

Slađa Alegro od 2014. godine živi sa svojim izabranikom Zoranom, dok su u braku od januara 2016, a dve godine kasnije dobili su i ćerku.

- Hvala ti što nas voliš toliko. Neka godine idu, a mi neka starimo i rastemo zajedno, u bolje ljude, jedno uz drugo - napisala je ona jednom u opisu fotografije, a takođe otkrila je i zašto se ne eksponira.

- Zoran ne voli da se mnogo pojavljuje u medijima, on je rodom iz Foče i dugo smo zajedno, brak je logičan sled naše veze. Ekonomista je po struci, radi u jednoj ozbiljnoj firmi i nije deo estrade ni javne scene, ali je uvek uz mene. On je pre svega dobar čovek koji me voli i poštuje - ističe pevačica.

