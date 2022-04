DIDI DŽEJ SKUPA KAO DUBAI DOŠLA NA BIRAČKO MESTO! Pevačica na sebi ponela kobinaciju od 12.000 €, nema ko je nije primetio! (FOTO)

Dijana Rokvić, u javnosti poznatija kao Didi Džej se u velikom stilu pojavila na biračkom mestu na Vračaru gde živi, a gde je juče ispunila svoju građansku dužnost, pa su sve oči bile uprte samo u nju. Kako i ne bi kada je na sebi ponela krpice u vrednosti od 12.000 evra.

foto: Privatna Arhiva

Kaput poznatog svetskog brenda košta 3000 evra, tašna 7000, cipele 1500, dok su naočare najjeftinije 600 evra. Ona je izvršila svoju građansku dužnost i to sa suprugom Danijelom i ćerkicom. Porodica je taj trenutak zabeležila za uspomenu i dugo sećanje, a ostali glasačima je Dijana skrenula pažnju svojim autfitom.

foto: ATA Images

To se na neki način i očekivalo od nje sobzirom na to da je pevačica koja muzičku karijeru gradi na svetskom nivou. Osim toga, Didi Džej je poznata po tome da nežali novac za krpice i da poslednji dinar daje za skupocene brendove. Trudi s eda uvek bude skockana od glave do pete i to joj polazi za rukom.

Lj.S.

