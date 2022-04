NE ŽELIM DA BUDEM OSUŠENI LEŠ! Dejan Milićević SMRŠAO 50 KG pa priznao kroz kakvu je AGONIJU prošao posle smanjenja želuca!

Dejan Milićević, modni fotograf, jedan je od retkih koji su pristali da govore o operaciji smanjanja želuca. On je sada priznao kako se osećao pre, a kako sada nakon dve godine kada je uspešno smršao zahvaljujući intervenciji:

Fotograf je otkrio i ono što mnoge zanima, a to je da li se kilogrami vraćaju, kao i to da li su se vratile krize u kojima postoji velika želja za hranom, ali i sa kakvim se izazovima suočava.

- Sebi dozvoljavam stvarno apsolutno sve, naravno grešim u dosta slučajeva, pa se posle malo pokajem ili ako uzmem više od onoga što mogu da pojedem desi se da imam neku teskobu i da osećam da sam preterao. Govorim o stvarno jako malim količinama hrane, koje je sasvim u redu uzimati po malo više puta, međutim, neki put i sam poželim da malo duže traje sve to, da malo duže se zadovolje sva ta čula i desi se da preteram - priznao je u emisiji "Ordinacija" na RTS.

Istakao je i to da kada je izgubio prvih 50 kilograma posle operacije, delovalo mu je previše u tom trenutku.

foto: Zorana Jevtić

- Mnogo mi je bilo upalo lice. Jednostavno, ja želim da budem krupniji čovek, ali ne želim da budem osušeni leš, znači ne želim da izgledam bolesno - iskreno je objasnio, pa nastavio:

- Bio sam jedan, mogu slobodno da kažem, bolestan čovek koji je želeo da pronađe, da kažem tu svoju sreću da ozdravi i da smanji svoj broj kilograma. Beskrajna lutanja po nutricionistima, po teretanama... ja sam 30 godina pokušavao da skinem kilograme, to nije nešto da sam se ja nagojio preko noći. Ja već 30 godina vučem taj višak kilograma, to je "never ending stori", to stvarno je jedan bumerang - priznao je fotograf.

Po njegovom sudu tokom dijete si i gladan, nervozan, umoran, a osim krvnog pritiska, spomenuo je i druge zdravstvene probleme koje mu je višak kilograma doneo.

- Bio sam na pragu za dijabetes 2, bio sam na pragu bukvalno ti rezultati su bili prilično u decimalama, sad ja ne znam stručno kako da se izrazim, ali mrvicu je bio povišen taj moj šećer i svi ti parametri su ukazivali da ukoliko nastavim da sledeći korak je dijabetes - istakao je Dejan i dodao da je sada sve u najboljem redu.

foto: Printscreen/Novo jutro

kurir.rs/RTS

Bonus video:

01:58 ŠTA SE OVO DESILO?! Dejan Milićević godinama snimao spotove za Cecu, a sad na sav glas hvali njenu najveću rivalku JK