DARA BUBAMARA SMANJUJE GRUDI: Ide na remont, umesto ŠESTICA ugrađuje skromne PETICE, ovo je RAZLOG!

Dara Bubamara nikad nije krila da je uz pomoć plastične hirurgije uvećala grudi za nekoliko brojeva, a trenutno važi za pevačicu sa najvećim poprsjem na estradi.

Ipak, sada je odlučila da ih smanji za broj, jer ima problema sa kičmom i ne može normalno da funkcioniše.

Zaštitni znak

Iako je po ogromnim grudima, jakoj šestici, trenutno prepoznatljiva, čini se da Dara neće zadržati tron najprsatije na javnoj sceni. Kako naš izvor blizak pevačici kaže, ona je nedavno posetila jednu kliniku za estetsku hirurgiju u Beogradu gde je išla na konsultacije oko vađenja silikona. Navodno, pevačica ima problema sa leđima zbog prevelikog tereta, a to se posebno pojačalo nakon što je smršala. Ne može pravilno ni da trenira, a posle svakog nastupa i dužeg stajanja, ima jake bolove. Iako je u početku mislila da će uz pomoć fizikalnih terapija rešiti problem, bolovi nisu prestali.

To je ispričala doktoru kod koga je uvećavala grudi, a on joj je predložio da ih smanje bar za broj, ako ne i za dva. Ipak, kako Dara želi da zadrži imidž koji je imala i do sada, odlučili su da to bude gotovo neprimetno, pa će ih zameniti peticama. Tako će i dalje biti na vrhu domaće estrade po veličini, a opet će joj biti bar malo lakše.

Skupe operacije

Inače, nedavno se u medijima pojavila informacija da je Dara u sebe uložila oko 45 hiljada evra. Ona je za novi osmeh pre nekoliko godina dala 18 hiljada evra, a kako se pisalo, zube je radila u Cirihu. Dopunjavala je i usne nekoliko puta, radila je tretmane podmlađivanja, ubrizgavala je botoks, filere, a radila je i korekciju nosa.

Pevačica je pre nekoliko godina i sama priznala da redovno ide na remont silikona.

- Često menjam silikone, pre svega jer tako treba. Čujem da me neke koleginice ogovaraju, ali mogu samo da mi pljunu pod prozor. Pratim svetske trendove, dosta je više lažnog morala - rekla je Dara.

