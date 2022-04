ČEDA ČVORAK JE PROŠLOST, TO ĆE I OSTATI: Maja iz Lune progovorila o kolegi, povratku na scenu, a evo šta kaže o radu na KRUZERU!

Bivša pevačica grupe "Luna" Maja Marković nedavno je izazvala pravu buru u javnosti kada je napustila emisiju "Pusl Srbije" na Kurir televiziji. Razlog za to je iznenađenje produkcije - susret sa frontmenom benda, Čedom Čvorkom sa kojim nije u dobrim odnosima. Kada ga je ugledala, Maja je pokupila stvari i pozdravila voditelje, a potom izašla iz studija, ne želeći da komentariše niti da razgovara s njim.

Neposredno pred emisiju, uspeli smo da razgovaramo s pevačicom, koja je i tada pokušavala da izbegne da odgovara na pitanja u vezi sa grupom "Luna" i sa Čedom. Umesto toga, naglašavala je da radi na novim projektima, vraćanju na muzičku scenu, a govorila je i o svojoj karijeri na prekookeanskim brodovima na kojima je prethodnih godina pevala.

- Ja sam od početka godine odlučila da drastično promenim mnoge stvari u svom životu, naročito po pitanju karijere. Radi se na novim pesmama i na velikom kambeku. Nije me bilo toliko dugo i planiram da to bude onako, baš kako treba.

Sa kime sarađuješ?

- Ne mogu ništa konkretnije da kažem osim onoga što se zna, da smo suprug i ja radili na tome, s obzirom da smo moj prvi solo album, koji je izašao 2008. godine, radili autorski sami. A naravno, nadamo se i da će kolege autori, s kojima smo ovih dana u kontaktu i preslušavamo razne peseme, imati adekvatan odgovor na ono što ja kao viziju imam.

Hoće li biti saradnje sa Čedom Čvorkom?

- Ta saradnja je završena davne 2006. godine i tamo treba i da ostane.

Da li si ga srela nekada posle odlaska iz grupe "Luna"?

- Ta saradnja je završena 2006. godine i tu treba da ostane (smeh).

Promenila si muzički pravac posle odlaska iz Lune. Šta sad možemo da očekujemo?

- I ono je bio pop, kao i moj solo album, ali se u nekim segmentima razlikovao. Posle mnogo odsustva i iskustva na prekookeanskim brodovima na kojima sam nastupala, ostalo je veliko bogatstvo koje je uticalo na to šta će danas biti prisutno u mom autorskom i izvođačkom radu.

Izgledaš isto kao i 2006. godine i uopšte se nisi promenila. Kako je to moguće? Da li te ljudi prepoznaju?

- Da, dosta njih me prepoznaje, što mi je drago. Ja sam s namerom zadržala imidž od ranije da bi mogli ljudi da me povežu s Majom iz tog perioda. Jako sam srećna što ljudi na mene, gde god da se sretnemo, reaguju pozitivno. Ove godine sam prvi put posle iks godina imala prve nastupe u Srbiji. To je bio mali test da vidim koliko ljudi pamte.

Da li to znači da si završila s radom na kruzerima?

- Ne. Kada su pozitivne stvari u pitanju, kada je nešto kvalitetno i traje, to zadržim. Samo proširujem vidike. Ono što ne valja i što ne ide, ide u prošlost. Što se tiče kruzera, to je jedno pozitivno iskustvo i nešto što je drugačije od onoga što je karijera i što je prisutno u mom životu. Kruziraću onda kada mi to treba.

Koliko je korona poremetila rad na brodovima?

- Korona je svakako poremetila rad svim muzičarima na svetu, kako na kruzerima, tako i na kopnu. Dve godine nismo mogli da se bavimo svojim poslom. Opet, s one druge strane, s obzirom da se puno radilo pre korone, čovek mora da bude zadovoljan. Barem ja govorim o svom slučaju. Bila sam malo premorena jer sam godinama bila radoholičar.

Rad na kruzerima je poprilično naporan. Kakvo je tvoje iskustvo? Da li si imala neprijatnosti?

- Upoznavali smo dosta ljudi tamo i u odnosu na muzičare, to su stvarno priče nebo i zemlja. Ne mogu da pričam za druge poslove, ali mi smo bili povlašćeni u odnosu na njih. Naš posao ima kraći rok trajanja tokom dana, imamo određene povlastice što se tiče kretanja i komunikacije s ljudima. Tamo mahom odlaze mladi ljudi koji mogu da izdrže takav tempo, jer nije lako izdržati. Još ako si sam, još teže je.

Dopada joj se Konstrakta Pobednička pesma je inteligentna Svojevremeno si nastupala na Beoviziji. Da li bi se opet prijavila na takvu vrstu takmičenja? - Prvi solo nastup 2007. godine je bio upravo na Beoviziji. Posle toga nisam imala slične ambicije niti trenutno imam. A da li ću imati, videćemo. Šta misliš o Konstraktinoj pesmi? - Dopada mi se. Vrlo inteligentna pesma. Nije klasična, komercijalna uz koju se igra. Jednostvano, vrlo inteligentan tekst, sve je inteligentno urađeno. Izlazak te pesme je iznenađenje za sve.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

