OVIM KAMENOM SU SNEŽANI DAKIĆ RAZBIJENI GLAVA I AUTOMOBIL! Evo koji je POZNATI MUŠKARAC odmah dotrčao u URGENTNI da joj pomogne

Snežanu Dakić tek je danas postala svesna situacije u kojoj se zadesila kada je nepoznati napadač kamenom razbio glavu.

Voditeljka do detalja priča o incidentu, a dostavila je fotografije kamena kojim je pogođena i otkrila da je Milan Kalinić došao u Urgentni čim mu je javila da je završila u Urgentnom:

foto: Privatna Arhiva

- Tek me je danas stiglo, sad mi lupa srce, tek sam sad uznemirena. Milan Kalinić je došao u Urgentni jer sam ja pošla kod njega u emisiju kad mi se to dogodilo. Taj čovek je išao iza mene, valjda ga je iznerviralo to što sam em misrisala em sam imala čizme na štiklu, mada sam bila u trenerci, široku jaknu nisam bila montirana. To ga je iznerviralo, još sam ušla u crni auto i to je njemu sigurno izgledalo ne znam ni ja kako socijalna razlika, mislim da čovek nije zdrav. Mislim da je skitnica, ali ima sigurnosna kamera pa ga sad identifikuju, rešiće se to u policiji, ali on nije zdrav nema šta da ga procesuiraju bilo kome. Vi ne shvavate koliko ima nezdravih ljudi koji šetaju ulicom. Milan je odmah došao.

foto: Privatna Arhiva

- Napad nije bio upućen meni, on je uzeo kamen i gađao moja kola i kamen je pao pravo na moju glavu. Kamen se odbio od kola i udario me to je čista koincidentica jer kažu stručnjaci da često imaju te mirisne halucinacije. on je išao za mnom i rekao kako mu smrdi razređivač, ja sam mu rekla da je to moj parfem, još ja sam sa humorom to prihvatila. Posle me pogodio kamenom i ja sam zaustavila komšiju da me odveze u Urgentnog koji je tuda slučajno prolazio . Sve vreme sam se držala za glavu da mi što mane krvi lipti iz glave, ušili su me i snimili. U svakom slučaju ne mislim da je to bilo ciljano, jednostavno je bio ispovociran ne znam čime. Ko zna šta je u tom trenutku pomislio - zaključuje ona.

Milan Kalinić došao kod koleginice u Urgentni foto: Privatna Arhiva

Ljiljana Stanišić

