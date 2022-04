PROSTITUCIJA NIKAD NEĆE BITI NORMALNA, ALI MENI NE SMETA: Subotićka dala svoj sud o devojkama koje se bave najstarijim ZANATOM!

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić oglasila se povodom vesti koja je ovih dana odjeknula kao bomba u svim medijima, a ima veze sa elitnom prostitucijom i ženama sa naše estradne scene koje su dovedene u vezu sa tim.

Ona je otkrila da ne poznaje nijednu devojku da je neko za nju dao pare.

- Iskreno, to je tema o kojoj se stalno diskutuje i priča, devojke nabeđuju jedna drugu i stalno se pominje da se neke bave najstarijim zanimanjem, ali iskreno ja ne znam ni za jednu da je neko rekao za nju: "E, ja sam sa njom bio za pare" - rekla je Aleksandra i dodala:

- Ne razmišljam o tome, ali ni ne podržavam legalizaciju. Mislim da smo mi podneblje gde se to nikada neće legalizovati i neće biti normalno. Meni ne smeta, iskreno nikada nisam povezivana sa tom pričom i ponosim se time, a ko jeste i zašto jeste, e to je već njihov problem.

Podsetimo, otkako se pročulo za veliku akciju policije u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu koje se sumnjiče da imaju veze s elitnom prostitucijom, ne prestaju da isplivavaju novi detalji i imena sa naše javne scene.

Aleksandra se nedavno podvrgla plastičnoj operaciji zadnjice, pa je podelila utiske nakon operacije i otkrila zbog čega se odlučila na ovaj korak.

- Radila sam transfer masti iz stomaka u gluteus i još uvek se oporavljam od te operacije. Ne bih smela da nosim ovu haljinu jer bi trebalo da 24 sata, narednih mesec dana nosim kompresiono odelo, ali sada sam napravila izuzetak zbog emisije. Generalno se super osećam, osim što sam sva u masnicama na stomaku, ali hvala Bogu haljina mi je takva da se to ne vidi - izjavila je.

- Ne mislim da mlade devojke treba da urade ovo što sam ja, već im poručujem da svaka od njih treba da se oseća dobro u svojoj koži. Najbolje je kad je žena zadovoljna sobom, ali ako želi da popravi nešto što joj smeta, zašto da ne. Ne volim ljude koji pošto poto nekog osuđuju, meni je to mizerno. Svako ima pravo da radi sa svojim telom i sa samim sobom šta god želi, jedan je život i treba izgledati onako kako želiš - zaključila je Aleksandra.

Iako je imala loša iskustva sa prethodnim operacijama to je nije sprečilo da ponovo legne pod nož, a kao razlog navodi grešku lekara.

- Pa ja mislim da treba vaditi ukoliko vam je doktor nešto loše uradio, imam takvih iskustava, pogotovo kad su grudi u pitanju, radila sam ih četiri puta, ali to je sve bilo do te neke greške doktora. Meni je to bilo strašno i stresno i ja sam se zbog toga jako loše osećala - priznala je ona.

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

