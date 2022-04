VANJA MIJATOVIĆ PROGOVORILA O ELITNOJ PROSTITUCIJI! Pevačica otkrila šta je čula, pa priznala sve o nepristojnim ponudama!

Pevačica Vanja Mijatović je bila na rođendanskm slavlju voditelja Milana Miloševića, a tom pričlikom je rešila da progovori o gorućoj temi - elitnoj prostituciji.

- Nisam propratila u nekim sam svojim obavezama, možda sam dva ili tri imena čula, ali ne bih pričala, ne bih se petljala - ispričala je Vanja za Republika.rs, a onda je otkrila da li ima ovakvih dama među pevačicama:

- Ne da ja znam - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Vanja je poznata po tome da retko kada pije, a sada je ispričala da na svakoj žurki gosti pomisle da je pijana jer prva ustaje da igra:

- Obično pijem vodu na svim žurkama i prva ustajem, i svi pomisle da sam pijana misle da sam se "ubila", ne treba mi alkohol da se dobro zabavljam - ispričala je Vanja, koja se dotakla i svog najvećeg poroka:

- Cigarete su mi jedini porok, popušim dve pakle dnevno, ne želim još uvek da prestanem - istakla je Vanja.

Pevačica je otkrila da joj se desilo da dobija nepristojne ponude, a jedna joj je ostala u pamćenju:

- Imala sam jednu ponudu, pitali me da ljudi da budem sa njima i to je to - rekla je Vanja.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

01:38 Vanja Mijatović otkrila šta ljudi NAJMANJE očekuju od nje