ŠAVIJA GRADI KUĆU OD GOLOTINJE, SAMA ZARADILA 50.000 €! Nataša u jeku afere PROSTITUCIJA PRIZNALA na koji način dolazi do NOVCA!

Starleta i bivša rijaliti zvezda Nataša Šavija, koja je u žiži javnosti jer se njeno ime našlo na listi osoba koje su pale zbog elitne prostitucije u akciji beogradske policije, sada se oglasila i otkrila da je sama zaradila za kuću koju gradi u Novom Sadu.

Ona je ispričala za Republika.rs da je u plac na kom gradi novi dom uložila oko 50.000 evra, a da joj je glavni izvor zarade sajt za odrasle Onlyfans, na kom zarađuje snimajući eksplicitan sadržaj, te i da joj je, pored toga, finansijski pomogao bivši dečko. Ona tvrdi da je sve sama zaradila, te i da pare ne dolaze iz sumnjivih izvora, kao što mnogi spekulišu.

- Imam već duže vreme profil na sajtu Onlyfans i to mi je veliki izvor zarade. Bila sam doskoro u vezi, dečko i ja smo raskinuli, ali mi je on dosta pomogao što se tiče finansija. Držao me je uvek kao malo vode na dlanu, sve mi je udovoljavao i super smo se slagali. Samo su nam se u jednom trenutku putevi razišli i zato smo odlučili da se rastanemo. Ostali smo u super odnosima, u plac na kom gradim kuću u Novom Sadu sam uložila oko 50.000 evra. Iskrena da budem, mnogo trošim i nije lako udovoljiti mojim prohtevima koji se tiču finansija - kaže na početku Šavija.

Nataša je potom objasnila da joj nije jasno zbog čega narod uvek za lepe devojke govori da se bave najstarijim zanatom.

- Nervira me što se za svaku devojku danas govori da se bavi najstarijim zanatom. Svi isključuju opciju da neka devojka, prosto, ima dečka koji želi da joj pomogne, na bilo koji način. Sada sam slobodna, Onlyfans mi je super izvor prihoda, tako da nema logike da se bavim prostitucijom. Sposobna sam da zaradim na razne načine, snalažljiva sam, a što se kuće tiče, jedva čekam da sve bude gotovo. Već sam osmislila kako ću sve da sredim, da opremim i u kojim bojama će biti - priča starleta i dodaje:

- S radovima će suma koju sam uložila biti još veća, ali ne bih o tome! Znam da će još više da kruže tračevi. Da ne ispadne posle da se narod pita odakle mi tolike pare! Svakako ulažem u nešto što će da traje i što nikad nije promašena investicija.

01:03 Nataša Šavija eksplicitan sadržaj