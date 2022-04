AFERA ELITNA PROSTITUCIJA TRESE ESTRADU! Pevačice u ŠOKU, otkrile kakva SAZNANJA imaju: Sve ih poznajem, treba imati ŽELUDAC ZA TO

Region bruji o aferi ''elitna prostitucija'' i velikoj akciji u kojoj u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu.

Među uhapšeni su i nekadašnja misica Dajana Tripunović, koja je puštena na slobodu, madam Jelena Jojić, Plejboj zečica Martina Rajić, menadžer pevačice Kaje Ostojić, Duško Banjac, kao i fitnes trener Nikola Anđelić. Sve više se piše i o organizovanjeu susreta s bogatom klijentelom u koje je navodno umešana i pevačica Dušica Grabović. Tim povodom za Pink.rs govorile su brojne poznate pevačice, koje su otkrile svoja saznanja o ovoj aferi, kao i da li se zalažu za legalizovanje najstarijeg zanata.

- Ja sam uvek govorila da one pevačice iz moje generacije i moje koleginice nikad u životu nisu spomenute u tom kontekstu. Ja ne znam šta je ovo danas, ispada da se sve te elitne kriju iza profesije pevačice. Daleko bilo, ja sam stvarno u šoku! Ja ove koje znam o kojima se piše, imala sam visoko mišljenje. Smatram da bi pod hitno trebalo legalizovati prostituciju i da se zna ko je ovo, ko je ono. Ne mogu sve nas u isti koš da stavljaju. Pa ja sam mogla milione da zaradim. Ja Dajanu Tripunović baš gotivim, toliko sam iznenađena zbog nje, da nemam reči... U životu svom ne mogu da verujem da se ona bavi time i koja je nju muka na to naterala. Žena treba da se rodi i za to. Nije svaka žena rođena za to. Treba imati želudac za to. Ja sve njih poznajem, znam i Dušicu, ali ne bih nikad u životu rekla da se time bave. Da se legalizuje prostitucija, možda bi i pojefitnije. Morale bi neki porez državi da plaćaju. Ne bi bila tolika pomama. Ne bi bila cifra 3.000 evra. Čula sam da ima mnogo pevačica u prostituciji, a ja bih baš volela da čujem ko su one. Naravno, čula sam i ja za neka imena, ali nikad ne bih rekla javno, naravno. Bilo je situacija da neko dođe kod mene i kaže: ''Bio sam sa njom, nije bila skupa...''. Ja budem u šoku. Ko je meni kriv što sam se mučila ceo život, nosim cipele veće za broj sada... A mogla sam da budem pametna, da se našminkam, doteram i...

- Znam dosta njih za koje se sumnja da rade, ali to zna i javnost. Možda za par njih nikad ne bi rekli. Ima ih u svim zanimanjima. Znam neke koje su se bavile a sad više ne. Nisam za legalizaciju. Za oštrije sam kazne,krivicne ,pogotovo za makroe i klijente. Kad pomislim da postoje žene koje su otete, prodate u belo roblje i naterane da prodaju svoje telo, zaista nema šta da žalim ove koje su imale izbora i rade zarad par krpica i putovanja. Još im se daje medijski prostor. Ne trebamo mi njima da se bavimo već Tužilaštvo.

- Ne znam ništa, nemojte mene da pitate za to. Šta ja da vam kažem? Toga ima u svim profesijama, ne samo kod pevača i pevačica. Svako neka prvo gleda u svoje dvorište. Ovo što se dešava je užas jedan živi, užas, katastrofa! Šta god da je, odmah pevačice na udaru. Zovite i glumce, političare, voditelje... Ne samo pevačice. Niti znam ko to radi, niti me interesuje. Žao mi je što te devojke to preživljavaju sve... Eto, na nekom se kola moraju slomiti, žao mi je. Bezveze je i žalosno, te neke žene imaju svoje porodice, decu koja idu u školu, žao mi je kroz šta sad prolaze. Znate koliko to ima? Pa veliki je grad, pun je grad toga! Ima toga svuda, ne samo na estradi... To je užas, šta se ovo dešava, jezivo, stvarno ne znam šta bih rekla.

- Ja to nikad neću komentarisati, mene se to ne tiče, neka radi ko šta hoće. O meni se nikad u životu tako nešto nije pričalo, to nikad niste mogli da čujete. Spadam u onu grupu građana koja vodi računa i baš se primemereno ponašam, i u poslu i svuda. Ne plašim se ničega i, što je najvažnije, mirno spavam. Da li se to treba legalizovati ili ne, nije pitanje za mene, niti me to interesuje. Svako nek se nosi s onim što radi, a ja mirno spavam.

- Svako ima pravo na svoj život, meni niko ne smeta niti degradira karijeru, ja pevam 28 godina i svi znaju ko sam i šta sam. Poštovana sam od strane svoje publike, kao što i ja nju poštujem. Ja ne pratim to, u svom sam svetu... Ne pronalazim sebe u tvoj temi, hvala bogu. Svako se bavi svojim životom, svi su odgovorni za ono što rade ili ne rade.Nisam ništa ništa čula tog tipa, sarađujem sa dugogodišnjiim menadžerima koji se isključivo bave muzikom, nismo nikada bili u pričama. A da li treba da se legalizuje ili ne, to najbolje znaju oni koji to rade.

- Za mene te osobe nisu pevačice. Danas može da dođe neko sa ulice i da snimi pesmu. Pevačica si ako imaš osnovno muzičko obrazovanje, imaš bar jednu nacionalnu nagradu ili nagradu na nekom festivalu i znaš da napišeš notni sistem. Ja sam rekla da se 90 posto novopečenih pevačica bavi najstarijim zanatom. To su neke starlete, koje si ponikle iz rijalitija zapravo. Dušicu Grabović ne poznajem, videla sam je na nekom snimanju i to je to. Ja sam protiv legalizacije prostitucije, to treba kažnjavati. I tada kad se bude to legalizovalo, one će se kriti iza profesije pevačice. Kriju se iza paravana pevačice, snime pesmu i u javnom životu su da bi im porasla tarifa za 50 ili 70 evra. Ne znam im ja tarife...

- To je stvar koja je bila od pamtiveka pa do danas, ništa novo. Zašto bi neko te ljude sprečavao da rade to što rade? To je njihova volja, a čovek ima pravo da radi u životu ono što hoće. Što se mene lično tiče, ja ne vidim ništa loše. Svako ima svoj izbor da radi u životu ono što želi kao što sam ja pevač, tako i neko želi da se tim bavi i to je sasvim okej. Ne daj Bože samo da neko nekog prisiljava na to, to je već nešto sa čim se ne bih složio, ali ako je to slobodna volja to je okej- rekao je Topalko za Grand Online.

