KOMŠIJE BESNE ZBOG PONAŠANJA TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Otkrili pevačicino pravo lice: Ni Ceca i Brena se ne ponašaju tako! PRETERA GA

Susedi mlade pevačice otkrivaju da se Džehva često “krije” i da uglavnom nosi dukserice sa kapuljačom i crne naočare, kako je niko ne bi prepoznao.

Pevačica Teodora Džehverović, važi za jednu od najpopularnijih mladih zvezda, pa smo se odlučili da posetimo njen komšiluk. Komšije su razvezdale jezik i dok je jedni hvale, ima i onih kojima nije baš omiljena komšinica.

- Viđam je često, uvek je ufurana. Umislila je da je velika zvezda. Ne ume ni da se javi, da kaže dobar dan. Samo projuri. Uvek nosi naočare za sunce, a nekada i duksericu sa kapuljačom. Jeste lepa, ali baš preteruje. Pa ni Ceca i Brena se ne ponašaju tako. Popularnost može da dođe i ode, ali ovo je previše - kaže jedna komšinica iz zgrade gde živi mlada pevačica.

Dok razgovaramo sa njom, prolazi stariji gospodin, koji se priključuje razgovoru.

- Ona slatka devojčica što je bila u rijalitiju? Fina je. Majka joj je opasna. Gledam je kada dođe kod Zadrugara pa maše rukama i priča ne može da stane. Ova mala za razliku od nje je smirenija. Viđam je sa nekim visokim dečkom. Kasnije mi reče unuka da joj je to momak, neki košarkaš. Lepi su bogami. Nije ni ona mutava, našla tog košarkša. Ona bogata, on bogat. Neka ih mladi su- kaže stariji gospodin, koji nas upućuje do kozmetičkog salona koji se nalazi u kraju jer kako naglašava tu sigurno ide kao i svaka žena.

- Dolazi, ali ne toliko često. Uvek je raspložena, nasmejana. Baš je lepa. Njoj nije ni potrebna šminka. Prirodno izgleda. Nije napadna, a zna i da se našali. često dok joj sređujemo nokte zapeva, da nam vreme brzo prođe. Slatka je. A nije ni loš njen dečko. Baš su lep par- kažu iz salona.

I dok se raspitujemo o Teodori, prolazi jedna gospođa koja nam otkriva detalje.

- Često dolazi ovaj njen kod nje. I to uglavnom uveče, a i rekla bih da je mala Džehva prava spavalica. Nekada ne izađe iz stana i po ceo dan, a dostava samo dolazi. Zvone često i na pogrešan interfon i onda kažu stigla je dostava za Teodoru. Bože koliko to dete jede! Da mi toliko jedemo ne bi mogli da prođemo kroz vrata, a ona kao čačkalica. Nasmejana je. Baš sam je videla pre dva dana u nekom apa-drapa izdanju. Široka trenerka, naočarae za sunce i imala je kačket. Da nema onu napadnu boju kose, ne bih je ni prepoznala. Vreda je, dosta zarađuje. Koristi svaku priliku dok je mlada. I treba. Bolje da zarađuje, nego da se smuca po kraju i da menja momke. Ovako je pristojno dete. Mada, sigurno od majke ne sme ništa da uradi. Rekla bih da je Goca bič božji i da mora da je sluša - kaže komšinica.

