ALEKSANDRA SUBOTIĆ PROŠLA SITO I REŠETO ZA 25 GODINA: Prvog momka Bobu našla u Zabeli sa 15 godina, oca viđala iza REŠETAKA...

Aleksandra Subotić, rijaliti zvezda, otkrila je da joj je zatvor bio druga kuća, prvog momka Bobu našla je u Zabeli kada je imala 15 godina, oca Karađorđa je više viđala iza rešetaka, gde je proveo čak 16 godina, hapsili su joj i majku Ljubu Pantović, ćerku Magdalenu je dobila sa čovekom koji je tek pre dve godine izašao iz zatvora...

Aleksandra je rođena 1. 10. 1996. u trenutku kada joj je otac ranjen u mafijaškom obračunu. U njenom najranijem detinjstvu otac joj je stalno bio kod kuće, pa se veoma vezala za njega.

- To je bilo bolesno. Nije mogao do toaleta da ode od mene. Krene u WC, a ja ga držim za nogu. On zatvori vrata, a ja briznem u plač. Bila sam vezana za njega jer je bio opušten, dok je mama bila stroga. Nje sam se plašila - započinje priču Subotićeva i dodaje da se sve promenilo kad je posle godinu i po dobila sestru Goranu.

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam mogla da je podnesem! Stalno sam govorila: "Tata, reci bebi da ne plače."

Nije išla u vrtić, već je detinjstvo provela u svojoj ulici u Kaluđerici, gde se po ceo dan igrala sa decom iz komšiluka.

- Sa nama je uvek bio jedan roditelj koji je čuvao svu decu. Igrali smo se jurke, žmurke... - priča Subotićeva i dodaje da je polazak u školu bio traumatičan:

- Već prvog dana sam doživela stres, jer nisam htela da se odvojim od roditelja. Zato sam uvek ustajala mnogo ranije, kako bih pre škole provela vreme sa njima.

Peca se plaši da ne nađem mlađeg Aleksandra kaže da je njen suprug Peca ljubomoran. - Ima iracionalne strahove! Objasnila sam mu da ne tražim mlađeg momka i da, dok god se pored njega osećam sigurno i zaštićeno, nema razloga za brigu. Ali on nastavlja da bude ljubomoran. Često se svađamo, jer je između nas velika razlika u godinama. Ako mu posao ne ide kako treba, sve mu smeta kod mene. I koji film gledam, kako sam se obukla, što se sređujem... foto: Printscreen/Instagram

