SKINULA SAM BURMU I ODMAH PREDALA PAPIRE! Pevačica otkrila sve detalje razvoda: Živela sam u ZABLUDI, sve sam saznala!

Pevačica Ivana Šašić na Fejsbuku je saopštila da se razvodi od supruga Bojana Simića posle pet godina braka.

Ona je sada otkrila nove detalje kraha braka.

foto: Printscreen/Pink

- Razvodim se! Neko je nešto zabrljao, ja ne prelazim preko toga i to je to. Nisam ja ništa zabrljala, ali neću da širim priču, dovoljno je da je neko nešto zabrljao... Danas sam predala papire za razvod braka odmah! Juče sam nešto saznala i danas sam već to uradila. Jutros u pola 9 sam bila kod advokata. Ovo nije ishitrena reakcija, tako je kako jeste. Juče sam automatski skinula burmu, čim sam to uradila, onda je kraj. Nema nazad, nema priče. Ja sam žena koja poštuje sve. Onog trenutka kada nisam ispoštovana ja, onda je to defintivno kraj. Voleli smo se dok smo bili zajedno, očigledno to više nije to. Nemamo zajedničkih interesa više - priča Ivana za Pink.rs, i dalje ne želeći da precizira razlog za razvod, iako sve upućuje na prevaru.

- Preko nekih stvari se ne prelazi... Bitno je da sam izašla čistog obraza i mirne savesti iz svega toga. Ne živimo zajedno, ja sam u Šapcu.

Njen suprug živeo je sa njom i njeno dvoje dece, koji su tokom prethodnih pet godina zavoleli Bojana, kog su gledali kao oca. Na pitanje kako su podneli vest o iznenadnom razvodu, pevačica kaže:

- Objasnila sam im sve, sve su razumeli. Oni njega mnogo vole, ali sam im objasnila sve. To da oni njega mnogo vole, to nikada neću osporiti. Nemam ja šta da branim njihov kontakt, ali moja deca su razumna, odrasla već. Shvataju neke stvari, njima je mama najbitnija na svetu. Da li će želeti da ga vide ili ne, to je njihov izbor, ali oni znaju da on više nije deo naših života.

Ivana kaže da joj maksimalnu podršku pružaju prijatelji, kako sa javne scene, tako i oni koji nisu deo javnog života.

- Zvale su me kolege, Sanja Maletić, dosta mojih prijatelja. Svi su uz mene. Svi moji, koji su moji ceo život, uz mene su. Ja sam dobro, znam šta želim, a šta ne želim. Najgora je činjenica da živiš u zabludi, da neko misli da je namazaniji od tebe, da nikad nećeš saznati... A sve se sazna. Ja pevam, mnogo ljudi poznajem i nikad ne znaš koga poznajem, kaako neke stvari mogu doći do mene. Nije lako, ali sam svoja, nemam potrebu da trpim ništa u životu. Ni zbog ljubavi, ni zbog materijalnih stvari. Svoja sam, sama na svom. U mom životu možeš lepo, ili moj put ili autoput. Mirna savest i čist obraz posle pet godina, niko ne može dakaže ništa ružno ni loše.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

