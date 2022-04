LEPA LUKIĆ BRATANCU RAZRAĐUJE BIZNIS: Dovodi mu ljude u kafanu u Miločaju, pa ih ČASTI i peva BESPLATNO!

Ekipa Kurira obišla je i Miločaj, rodno selo Lepe Lukić. Njen dom, u kojem je odrasla, a koji je ponovo u vlasništvu njene porodice, odmah je na početku ulice u kojoj je pevačica obožavala da peva i da se šeta.

foto: Ana Paunković

U kući nije bilo nikoga. Njen bratanac, kome je ostala ta nekretnina i koji ju je nedavno otkupio od žene koja je postala njena vlasnica preko licitacije, kada ju je on izgubio zbog duga prema banci, bio je na radnom mestu. U seoskoj kafani koju drži zajedno sa svojom suprugom.

foto: Nemanja Nikolić

Mi smo ih zatekli kako vredno rade, a oni su nas ljubazno pozdravili i ugostili. Odmah su nas ponudili posluženjem, a mi smo sa Radetom, koji nas je molio da n eobjavljujemo njegovu fotografiju, razgovor započeli o njegovoj tetki - kraljici narodne muzike.

foto: Nemanja Nikolić

- O Lepoj je mnogo toga bilo u medijima. Ja ne volim da govorim javno, a o tetki nemam jednu lošu reč da kažem. Uvek mi je pomagala i bila mi je vetar u leđa od malih nogu. Znam da me voli kao da sam joj rođeno dete. Uvek je bila maksimalno korektna. Ne mogu nešto da kažem što nije - započinje Rade i kaže da pevačica i dan danas kada dođe voli da prošeta selom.

- Dolazila je u kafanu, nju ne drži mesto. Iz Beograda dođe i bude tu dva tri dana, prošeta selom, vidi nas. Nekoliko puta je nastupala u mojoj kafani, uvek je besplatno pevala da bi se to razradilo - kaže on.

Rade nam priča i kako ljudi doživljavaju jednu od najvećih zvezdi narodne muzike.

- Navikao sam da je ljudi zaustavljaju, da je cene i poštuju. Gde god da se pojavi svi joj prilaze. Za mene je to normalno. Svuda me je vodila sa sobom. I na more me je vodila. Ma sve sam imao od nje. Drugi kažu da me je razmazila, ali ja nisam siguran. Nikad se nije pravila da je zvezda. Ceni sve ljude, ovde su njeni. Ranije je znala da dovede ljude i da ih počasti. Svi je obožavaju - tvrdi sestrić, koji kaže da postoji izvor sa dva putića, ali i da njegovoj tetki nije pravo ime Lepa.

- Njoj je pravo ime Lepava. Bila je jako vezana za roditelje, za majku naročito. Oca je rano izgubila. A što se tiče izvora, ima jedan na Zapadnoj Moravi, zovu ga Lepin izvor. Narod iz ovog kraja ga je tako prekrstio. Inače ta pesma "Od izvora dva putića" je jedna od najlepših.

foto: Damir Dervišagić

I u selu je Lepa omiljena. Prva komsinica ima samo reči hvale.

- Ona je naš slavuj. Peva kao anđeo. Od kako je počela da peva pa do dan danas isto peva. Glas je nije izdao. Volim kad dođe, svima se javi, ljubazna je i srdačna. Nema ko nju ne voli - kaže komsinica.

Koga god da smo sreli od meštana svi su imali samo imali reči hvale za Lepu. U blizini njenog doma nalazi se i osnovna škola koju je pevačica pohađala. Saznali smo od meštana da je volela da uči, ali s obzirom na to da smo došli kasno, ova obrazovna ustanova je bila zatvorena pa nismo uspeli da porazgovaramo sa nastavnim kadrom.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

