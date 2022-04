MILAN DAO 15.000 € ZA ŽURKU: Voditelj nije štedeo za 45. rođendan u beogradskom hotelu, a evo šta je tražio od gostiju za POKLON!

Voditelj rijalitija "Zadruga" Milan Milošević proslavio je pre dve večeri 45. rođendan na kojem je okupio pola estrade. On je organizovao gala slavlje u jednom beogradskom hotelu, a za žurku je iskeširao 15 hiljada evra.

Među gostima na Milanovom rođendanu su bile Ljupka Stević, Vanja Mijastović, Katarina Živković, Slađana Trajković, Nemanja Velikić, Jana Todorović, Rada Manojlović, Ljiljana Stanišić, ali i rijaliti zvezde Bora Santana, Edis Fetić, Osman Karić, Ivana Šopić, Tamara Đurić...

Milan je na rođendan stigao prvi kako bi proverio da li je sve u redu, a na sebi je imao elegantno odelo sa šljokicama. Nakon što je pozirao fotoreporterima, priznao je novinarima da, kada je reč o rođendanskim poklonima, najviše voli novac.

- Ne znam još šta sam sad dobio od poklona, ali najskuplji poklon koji sam do sada dobio je automobil, tada je bio 9.600 maraka. Koverte samo volim. Nagovorio sam drugaricu da svima piše:"Šta ćeš da kupiš Milanu za rođendan? Ma, odnesi mu kovertu, on voli koverte. Ona će imati deset odsto. Ma, sve je biznis u životu. Mene osamdeset posto ljudi ovde ne voli što mi dolazi, je l to znate? - rekao je Milan.

Da voli koverte i ne čudi, s obzirom na to da je rođendanska žurka bila jako skupa, a kako smo saznali od izvora bliskog voditelju, morao je da iskešira oko 15 hiljada evra za prostor, piće, hranu, tortu, dekoraciju i muziku. Tako da, ako dobije bar trećinu novca nazad, biće mu koliko-toliko isplativo.

Inače, Milan je na pitanje da li mu je bivša drugarica Kija Kockar čestitala rođendan, rekao da jeste, ali da nije pozvana.

- Sa Kijom ne pričam, ali mi je čestitala danas, moram da priznam. Napisala mi je "srećan rođendan, Milane" - rekao je on.

Ispalila prijatelja Dušica od sramote nije došla na žurku Među gostima na slavlju kod Miloševića trebalo je da bude i Dušica Grabović, ali se ipak nije pojavila. Pretpostavlja se da je razlog za to što je ona trenutno u jeku afere zbog optužbi da se bavi organizovanjem prostitucije, pa nije želela da se pojavi pred brojnim novinarima i da odgovara na nezgodan pitanja. Ona je, podsetimo, juče u izjavi za Kurir povodom snimka koji se pojavio, a u kojem se čuje kako ona ugovora seks sa jednim čovekom preko telefona, rekla da je sve nameštaljka i da se uopšte ne seća spornog razgovora.

