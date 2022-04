Travelland SENZACIJA: GRČKI All inclusive hoteli na 5 noći od 315€

AKCIJA koja se ne propušta, a traje do 15.4. - Popusti all inclusive hotela do 40% Mnogi će predstojeće prolećne praznike provesti u prirodi, u krugu porodice i prijateljia, kako običaj i nalaže. Ali ako ta priroda uključuje i sunčanje na plaži, kupanje u grčkom moru, preostaje samo da vam pomognemo u izboru smeštaja. Početna adresa je turistička agencija “Travelland” u ulici Dobračina 43, a krajnja destinacija Leptokarija, Psakudija ili Kalitea. Naša preporuka su sjajna tri hotela all inclusive usluge sa boravkom već od 25.4.

foto: Promo

Olympian Bay Grand Resort 4* je jedan od najvećih i najlepših porodičnih hotelskih kompleksa u regiji, površine preko 100 hektara i nalazi se u podnožju Olimpa. Smešten je na prelepoj peščanoj plaži, na svega oko jedan kilometar od centra Leptokarije. Savršen je za porodice sa decom, ima dečje igralište i klub, kao i sve potrebne prateće sportske i rekreativne sadržaje za decu - odvojeni dečji bazen, mali tržni centar, organizovane celodnevne i večernje animacije za decu ali i odrasle. Suncobrani i ležaljke oko bazena i na plaži su uključeni u cenu (za goste hotela). Boravak na 5 noći uz all inclusive uslugu košta svega 315 evra i to je cena po SOBI. Za 6 noćenja najniža cena je 375 evra, a za 7 noćenja 440 evra. Prvomajski termini su: 25, 26, 27, 28, 29, 30.april i 1.maj. Ukoliko se odlučite za letnju sezonu, na raspolaganju su vam brojni termini do kraja septembra sa boravkom na 7 i 10 noćenja.

foto: Promo

SPECIJALNA PONUDA za letnju sezonu 2022! Moderno uređen objekat sa 5 zvezdica Elinotel Sermilia Resort 5* se nalazi u selu Psakudija, na poluostrvu Halkidiki. U ponudi su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sve sobe u okviru rizorta imaju balkon, a usluga se definiše kao Ultra All inclusive. Sve je spremno za letnju sezonu, a niske cene ranog bukiranja za boravak na 7 i 10 noćenja ne treba propuštati!

foto: Promo

Još jedan izuzetan hotel sa 5*, odličan za odmor, rekreaciju i zabavu, smešten na samo 3 kilometara od kosmopolitskog letovališta Kalitea je prelepi Aegean Melathron 5*. Sa tri spoljna bazana, jednim dečijim i jednim unutrašnjim bazenom, terenom za golf, ronilačkim centrum i mnogim vodenim sportovima na plaži, najbolji prvomajski provod je zagarantovan. Hotel nudi polupansionsku uslugu. Boravak je moguć od 3 do 7 noćenja, a najniža cena po sobi je 199 evra. Prvomajski termini su: 25, 26, 27, 28, 29, 30.april i 1.maj. Naravno, hotel vam je na raspolaganju i tokom celog leta, a specijalne cene za letnju sezonu sa boravkom na 7 i 10 noćenja mogu se naći samo u agenciji “Travelland”.

Zato ne gubite vreme, već pravac po svoj aranžman!

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

