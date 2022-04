MAJA MARINKOVIĆ I TIJANA AJFON O ELITNOJ PROSTITUCIJI! Starleta brutalno oplela: Mene su PLJUVALE, a sad su one u toj igri!

Maja Marinković i Tijana Ajfon nedavno su se pojavile na rođendanu voditelja Milana Miloševića

Tijana Ajfon je otkrila da sada ima više profesija, a s obzirom da je njeno ime pre dve godine dovođeno u vezu sa elitnom prositucijom koja je ovih dana glavna tema u domaćim medijima, starleta je dala svoj komentar.

- Što mene pitate, ja sam frizerka, imam kreaciju, kolekciju, malo sam u politici, radila sam nešto za izbore, radim toliko, ne zanimaju me te osobe, pitajte njih koje su uhapšene, ja nisam uhapšena i nemam veze sa tim. Pitajte one koje dolaze večeras, dolaze neke. Pitajte neke fine prefine koje su mene pljuvale što su se stidele što dolaze kod mene u salon na otvaranje, a sad su one u toj igri - rekla je Tijana.

Da li si se iznendaila kada si videla ime Sanja Stanković na tom spisku?, glasilo je pitanje za Maju Marinković.

"Ja Sanju gotivim, ja ostajem pri tome što ona kaže", rekla je ona.

