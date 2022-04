KADA SE SVAĐAJU CELA ZGRADA ODZVANJA: Komšije Nikole Rađena i Milice Rakić razotkrili ljubavnike! Svi se u ULICI krste zbog OVOG

Nikola Rađen i njegova devojka Milica Ristić našli su se u centru skandala, a sve zbog toga što je vatrepolista fizički nasrnuo na pevačicu. Naime, radnica jedne pumpe u opštini Stari grad prijavila je policiji da joj se devojka Nikole Rađena Milica Ristić požalila da ju je pretukao, a da je kako je izvor iz policije tada medijima rekao bile vidljive povrede na licu pevačice.

Međutim, ni 24 časa nije prošlo, a ljubavnicu su zakopali “ratne sekire” i izdali zajedničko saopštenje kako je do razmirica došlo, ali da do sukoba nije došlo.

Komšije ljubavnika progovorili su da li su se i ranije slične stvari dešavale između Milice i Nikole.

- Čula sam šta se desilo. Viđala sam ih često zajedno. Oni su kao pas i mačka. Čas se vole, čas se svađaju. Jednom sa čula da se neko toliko svađa, da je cela zgrada odzvanjala. Nisam znala o čemu se radi, a onda mi je sutradan komšinica rekla da su se svađali Nikola i Milica. Ne mogu da verujem da to rade. Pa ozbiljni su to ljudi. Imaju preko 30 godina. Sve mogu da reše mirnim putem - rekla je za "Super TV" jedna komšinica ispred zgrade gde žive Rađen i Ristićeva.

Jedan gospodin je kratko odmah prokomentarisao.

- Kakav je to momčina, a da se tako ponaša. Ako je tačno ono što se priča, kako ga nije sramota da digne ruku na jednu ženu. Spasila se ona njegova Ana (prim. aut Ana Kokić). Pa što ne razmišlja o onim ćerkama. Sramota. Ne mogu da verujem. A i ta devojka, ako ga je zatekla u švaleraciji, neka ima dostojanstva pa ode. A, ne odmah se pomirila s njim. Kakav je ovo mladi svet. To nema ponosa uopšte.

U frizersko-kozmetički salon koji se nalazi u blizini zgrade gde žive Milica je dolazila samo jedno, ali je izgleda ostavila utisak.

- Jednom je bila. Malo je umišljena devojka. Misli da je najlepša na svetu. Ali, dobro. Njena stvar. Ovo sam čula šta se izdešavalo. Priča se ovde po kraju. Jadna ova radnica sa pumpe. Htela da je spase, a onda oni da se obrate onim sramnim saopštenjem. Ne mogu da verujem da ljudi nemaju ni malo ponosa - kaže radnica.

Ispred jednog kafića o paru je progovorila i starija gospođu koja se vraćala sa pijace.

- Viđam ih. Delovali su mi baš lep par. Ali da se posle svega pomire. Na kraju je tačna ona naša stara: “Sličan se sličnom raduje". Ni da je najlepši na svetu ne bih mu se vratila. Čujem da znaju da se svađaju, pa da ona izađe iz stana ljutito, pa on za njom. Ali pošto ne živimo u istom ulazu, ne znam da li je to u potpunosti tačno. To mi rekla njihova komšinica iz ulaza - kaže ova starija gospođa.

