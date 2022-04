HARIS DŽINOVIĆ BESNEO NA MELINU, A ONDA PREKINUO INTERVJU ZBOG PITANJE O ĆERKI! Pevač nema strpljenja: Ajde više!

Pevač Haris Džinović pojavio se na jednom događaju u Beogradu, a po svemu sudeći bio je vidno neraspoložen.

Naime, kada su ga novinari pitali za izjavu, sve vreme je govorio kako "nema vremena", a onda kada je stao ispred kamera, pobesneo je na pitanje o ćerki Đini Džinović, jer nije želeo da priča o njenom punoletstvu koje je pre nekoliko dana proslavljeno u prestoničkom lokalu.

- Ne želim o tome da pričam. Neću da pričam o mojoj ćerki - rekao je Haris, koji je nakon toga prekinuo intervju.

No, međutim tu nije bilo kraja. Kada je video da na drugom kraju Melina daje izjave za jedan medij, Haris je krenuo da se dere "Ajde više", dajući Melini do znanja da mu se ne dopada što daje izjave, kao i to što mora da je sačeka.

Podestimo, ćerka Harisa Džinovića, Đina, proslavila je nedavno 18. rođendan u jednom luksuznom restoranu, a proslavi punoletstva su prisustvovali njeni najbliži prijatelji i porodica.

