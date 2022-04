OGNJEN AMIDŽIĆ IZNEO DO SADA NEPOZNATE DETALJE! Ovako je izgledao njegov PRVI susret sa Čolom, imao je LUDI PREDLOG za pevača!

foto: Kurir televizija

U Realnoj priči Amidžić je otkrio kako je Čolić pozvao njega i Marinka Madžgalja na ručak zbog pesme "Hoću da pevam lepo kao Zdravko Čolić".

- Sećam se, pre nego što sam počeo da vodim emisiju AmiG show, izbacili smo pesmu "Hoću da pevam kao Zdravko Čolić", to je bilo ludilo. Zdravko nas je zvao na ručak, bio je oduševljen, hteo je da otvorimo u Areni koncert. On je stvarno sjajan - rekao je Amidžić.

Voditelj je potom otkrio voditeljki Isidori Lukić kako je nastala ideja za pesmu.

- Mi kada smo radili tu muziku to je bilo mega zezanje. Bio sam u Italiji, čuo sam jednu pesmu i palo nam je na pamet da napravimo zezanje da želimo da pevamo kao Zdravko Čolić. To je bilo presmešno, on je mnogo gotivio taj fazon Flamingosa. Bila je ideja da mi otvorimo njegov koncert, ali rekao je da ga je sramota da dovodi nekoga ko ga hvali - ispričao je Amidžić.

Ističe da je najduže čekao na Zdravka Čolića da mu bude gost u emisiji.

- Ja sam nakon toga krenuo sa Ami g i došao je tek posle par godina. Ako možemo reći, njega sam čekao kao gosta i dogovor je bio jako lak. Sa velikim zvezdama je dogovor lak - otkrio je voditelj.

Kurir.rs/M.L.

