KAD JE NAPRAVIO PRVI KORAK, TO MU SE DESILO! Ognjen Amidžić nikada iskrenije o Madžgalju, prisetio se zajedničkih trenutaka

Amidžić je ispričao voditeljki Isidori Lukić kako je Marinko stigao samo jedan delić svog talenta da pokaže.

- Ima mnogo stvari koje me vežu za Marinka. Mi smo bili mešavina svega i svačega, on je jedan od retkih ljudi. Mi se znamo od rođenja, pa smo se kasnije kroz posao upoznali i blisko sarađivali. Kroz našu saradnju skapirao sam da on mnogo dobro svira i peva, on kada je napravio prvi korak sve mu se to desilo - ispričao je voditelj.

Amidžić je istakao da će Madžgalja pamtiti po kreativnosti i slobodi.

- Tek bi pokazao sav svoj talenat u godinama koje su dolazile, to se nažalost nije desilo. Retko upoznaš u životu takvog čoveka, da se tako međusobno inspirišeš. On je kreativan, drugačiji, slobodan i umetnički nastrojen. Nažalost, ovakve stvari se dešavaju, to je život i to je strašno, pogotovo kada je mlad čovek u pitanju. Nikada ne znaš kad je kraj, nažalost jeste prerano i baš zato treba živeti - rekao je Amidžić.

